C罗：葡萄牙未赢够 奖杯还会陆续有来

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多已经34岁了，但葡萄牙队长表示欧国联的成功不会是他国家队生涯的终点。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多誓言要带领葡萄牙夺得更多的奖杯。

由于在半决赛对瑞士的帽子戏法，这位尤文图斯前锋成为了欧国联决赛阶段的最佳射手。

在周日的决赛中，他帮助自己的国家以1-0击败了荷兰队，冈卡洛·格德斯攻入唯一一球。

现年34岁的C·罗纳尔多表示，只要球队继续取得进步，他就会留在葡萄牙国家队，下一个目标是2020年欧洲杯，他们希望卫冕三年前在法国赢得的冠军。

他说：“国家队会继续，不管有没有克里斯蒂亚诺。我认为这个团队有很大的潜力。有年轻的球员，随着时间的推移，他们会变得更加成熟和优秀。我想成为这个项目的一部分，因为我感觉很好，我觉得能够帮助国家队。”

C·罗纳尔多还告诉欧足联官网：“我认为国家队有潜力继续发展，赢得更多的奖杯。”

他代表国家队出场158次，攻入88球，是国际足球史上进球最多的欧洲球员。

这位葡萄牙队长表示，获得首届欧国联冠军奖牌让他非常满意。

“太幸福了！”他说：“太棒了，我很高兴。在葡萄牙人民面前赢得这个奖杯，对我来说是一个巨大的荣誉。”

葡萄牙主帅费尔南多·桑托斯相信球队的未来是光明的，未来会有更多的奖杯挑战。

在以微弱优势战胜荷兰队后，他说:“能参加决赛将给葡萄牙足球留下巨大的印记。世界杯并没有如我们所愿，但这支球队标志着未来。未来就在这里。如果我们回顾2016年，大多数优秀的团队成员已经不在这里了。这是一个持续的过程，它说明了葡萄牙足球是什么。我们没有财力让他们(顶级球员)留在葡萄牙。他们分散在整个欧洲，但葡萄牙足球的未来是稳稳的。”