C罗：若我在曼联不跟好球员学习 那我就是个低能

葡萄牙人解释了他是如何看着老特拉福德的球员们成为超级巨星的，以及他是如何在15年的时间里一直保持在巅峰。

尤文图斯球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多透露了他职业生涯长寿的秘密，他表示，学习和适应的意愿和天赋一样重要。

这位34岁的葡萄牙国家队前锋在他非凡的职业生涯中并没有表现出任何放松的迹象。在他的职业生涯中，他已经赢得了5个金球奖，突破700球大关，收获了很多令人难以置信的奖杯，包括5个欧冠冠军。

C·罗纳尔多的征途始于葡萄牙体育，但他真正成名的地方是在曼联。他说，如果他转会到老特拉福德后，没有像现在这样提升自己，那他就是个“低能”。

当被《法国足球》问及他是如何在弗格森爵士的指导下成为如此高产的射手时，他回答说：“用我的大脑。如果你有一点智慧，你会看那些比你做得更好的人，并向他们学习。我在曼彻斯特和吉格斯、斯科尔斯、范尼、费迪南德在一起的时候就是这么做的……如果你不向他们学习，你就是个低能。我的目标不是模仿，而是从最优秀的人身上学习，并根据自己的个性进行调整。我就是这么做的。我有一些天赋，我看着他们。弗格森爵士也教会了我很多，我意识到我有得分的潜力，不仅仅是盘带和传球。我开始考虑成为一个没有任何弱点的全面球员。我可以用我的右脚，我的左脚和我的头得分。我很强壮，也很敏捷。如果你有这样的能力，有真正的道德观，有良好的生活方式，你仍然可以在34岁半时做到这一点。”

C·罗纳尔多补充说，正确的心态是绝对必要的，以达到并保持在顶峰，他举了一个例子。

“我们面对的是莫斯科火车头，他们拒绝进攻，把大巴停在门前。”他说，回想起最近尤文与俄罗斯人的欧冠比赛：“这很难进球。我没有进球，最后我很沮丧。这是正常的。最重要的是球队赢了。但当我回到更衣室时，我冷静了下来。比赛结束后，我和朋友去吃饭。我早上四点到家。我睡前喝了一杯冰水。我睡到10点才吃早饭。11点的时候，我去健身房锻炼。如果你没有每天坚持锻炼，你就不可能保持15年的最佳状态。”

C·罗纳尔多也谈到了瑜伽和冥想在他生活中的重要性，他透露，这些年来，他的视野开阔了，现在他以那些30多岁还在其他运动领域取得成功的人为榜样，包括前NBA球星迈克尔·乔丹。

“我向他和所有那些取得卓越成就的人学习。”他说：我指的不仅仅是体育。我喜欢读诺贝尔奖，喜欢读人们发明、生产、创造、发展的东西。对于这样的人来说，获得诺贝尔奖对我来说就像获得金球奖一样。我想知道他们为什么发明了一些东西，他们是怎么做到的。这很重要，它将帮助我变得更好。”