C罗缺席 K联赛不服：尤文无耻不真实满口谎言

这位葡萄牙球星在没有参加与K联赛全明星赛的友谊赛，引起了球迷和官员们的愤怒。

尤文图斯和韩国K联赛之间的争吵丝毫没有缓和的迹象，后者发表了一份声明，指责这名意甲冠军“无耻、不诚实和充满欺骗”。

由于C罗没有参加尤文和K联赛全明星队之间的季前赛，韩国球迷已经对尤文图斯采取了法律行动，要求赔偿门票费用和“精神上的痛苦”。

萨里派出了一支强大的球队，他们踢出了一场有趣的3-3平局，但据称这位葡萄牙球星根据原定合同至少要踢上45分钟。

由于肌肉疲劳，他缺席了两天前对国米的比赛。而球队到达球场的时间也明显晚了，尤文声称这是由于航班延误和交通堵塞造成的。

声明称，K联赛已经与C罗签订了一份确保他能够上场比赛的合同，而尤文俱乐部将采取一切预防措施来避免任何时间方面的问题。

声明还说到：“K联赛对尤文图斯的无耻感到失望并深受欺骗。”

尤文图斯在回应中表示，罗纳尔多的缺席是因为之前几场比赛的肌肉疲劳，迫使他不得不休息。如果罗纳尔多不能上场，把他列入首发名单将是公然的欺骗。

此外，据媒体公布的一份经纪人和尤文图斯官员之间的电话录音，包括罗纳尔多本人和主教练萨里在内的尤文图斯所有人都清楚地知道，C罗本应该参加比赛。

“然而，到目前为止，尤文图斯没有对C罗的缺席做出任何解释。”

“尤文图斯的其他说法也充满了谎言和欺骗。”

“K联赛清楚地表达了对尤文图斯不负责任的行为和举止的深切愤慨和失望，我们强烈要求尤文图斯作出真诚的道歉，并解释C罗缺席的原因。”

这份措辞强硬的声明还否认了尤文图斯对他们在首尔体育场迟到的解释。

尤文图斯声称球队花了将近两个小时才离开机场，但媒体报道这只花了26分钟——这个数字也得到了韩国移民局的证实。

K联赛表示，他们不同意尤文在俱乐部网站上对这场比赛的描述，认为这是一场成功的比赛，并声称俱乐部通过他们的行为“贬低”了韩国。