C罗经纪人飞往都灵 将与尤文高层谈球员到曼城的转会

在凯恩宣布留队后，这位葡萄牙巨星的名字与曼城联系到了一起

C罗的经纪人门德斯将前往都灵城，与尤文图斯高层进行一次摊牌谈判，解决球员未来的问题。

在曼城对凯恩的追求结束后，俱乐部仍在寻找一名中锋，而他们已经与C罗的名字联系到了一起。据够力足球了解，这位前皇马、曼联球星会在其经纪人与斑马军团的谈判中发挥重要作用。

门德斯在周三抵达意大利，他将在未来几天与尤文图斯高层谈C罗的未来，希望能在双方之间找到一个解决方案。

C罗在2018年转会加盟尤文，目前他的合同只剩1年就到期。

热刺前锋凯恩此前已经公开表示自己新赛季会继续留在球队，这让曼城不得不结束他们对这位英格兰队长的追求。

热苏斯现在是曼城队内唯一的正印中锋，因此，C罗的实力和合同状况让他成为了一个让蓝月亮感兴趣的对象。

不过，尤文不愿意出售这位葡萄牙巨星，并要求得到一笔数额不菲的转会费。在新赛季首轮2-2战平乌迪内斯的比赛后，尤文主帅阿莱格里坚称C罗会留队，他说道：“C罗对我们来说是额外的补充，因为他能保证大量的进球。显然，我们需要作为一个团队去工作，来发挥个人的最大潜能。”

“C罗一直训练得很好，我只看了报纸上的传闻，他从没和我们说过他想离队，C罗和我说他会留在尤文。”