C罗经纪人来爆料 转会尤文早有征召

7月时，C罗离开皇马，前往尤文，但据经纪人爆料，他在之前就已经着眼于此了。

经纪人门德斯爆料称，早在去年1月时，C罗就透露了自己想要前往尤文图斯的愿望。

在皇马获得欧冠三连冠后不久，现年33岁的C罗就在7月以1.12亿欧元的价格由皇马转会至尤文图斯，震惊足坛。随后，他很快适应了尤文的节奏，至今已为俱乐部打入11粒意甲进球，在所有比赛中共破门12次。此次门德斯爆料，早在去年1月时，C罗就有了转会到尤文的想法，而自己在欧冠四分之一决赛前也曾接触过包括体育主管帕拉蒂奇和主席阿涅利在内的一众尤文高层。

“C罗是足球史上最优秀的球员之一，所以很多球队都对他感兴趣，”门德斯告诉《都灵体育报》。“但即便如此，尤文也在竞争中处于绝对优势地位。C罗早在1月就告诉我他希望加入尤文了，当时我还觉得这桩交易不可能发生，之后看来我错了。”

“在尤文皇马展开比赛前，我和帕拉蒂奇和副主席内德维德在都灵见了面，之后又会见了阿涅利，从那时起我才相信这事八九不离十了。”

门德斯补充道，有关转会的谈判持续了“两三个月”。

在上周的德比大战中，尤文1-0小胜都灵，C罗为俱乐部打入意甲第5000球，但在新年交替之际，C罗会在与罗马、亚特兰大或桑普多利亚的其中一场比赛时获得轮休机会。

而另外一方面，没有了C罗的皇马可谓举步维艰，自洛佩特吉在10月下课后，索拉里成为了本赛季的第二任教练。目前，皇马位列西甲第四，距离劲敌巴萨尚有5分的差距。在二月的欧冠16强比赛中，他们将在首轮与里昂展开较量。