C罗第六次获得环球足球奖最佳男球员奖

这位尤文图斯球星以一座奖杯结束了他的2019年。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在2019年的迪拜环球足球奖上获得了最佳男球员奖。

C·罗纳尔多在2019年金球奖上排名第三，排在维吉尔·范戴克和金球奖得主莱昂内尔·梅西之后。

这也是34岁的他连续第四次获得该奖项，他在意大利的第一个赛季帮助尤文图斯获得了2018-19意甲冠军，同时在葡萄牙赢得欧洲国家联赛冠军中发挥了关键作用。他在这个奖项成立九年内第六次获奖。

C·罗纳尔多说：“我要感谢我的家人、我的女友、我的儿子克里斯蒂亚诺、在酒店等我的三个孩子、我的朋友、我在尤文图斯的队友和国家队的队友、我的经纪人，以及今晚所有支持这个盛会的人。”

“我要感谢阿拉伯社区，他们一直对我很好。我也要感谢迪拜，这是一个很棒的地方，我每年都来，我爱这个地方。最后感谢所有投票给我的人。很荣幸来到这里接受这个令人惊叹的奖项。当然，我希望明年能在这里接受这个奖项。谢谢大家，祝大家新年快乐。”

C·罗纳尔多并不是唯一的大牌得奖者，马德里竞技的年轻球员若昂·菲利克斯被评为“最佳新秀”，而米拉勒姆·皮亚尼奇被授予“球员生涯”奖。

英格兰国脚露西·布隆泽获得了年度最佳女足奖，而利物浦主帅尤尔根·克洛普被评为最佳教练。

克洛普说：“我和我的员工分享这个奖项，没有他们和团队的表现，我不可能获得这个奖。”

“我们从两年半前开始发展，我们必须解决我们一开始的问题，更换球员是成功的主要因素，很明显，他们的素质和心态是我们取得成功的原因。我们的情况很好。我希望2020年能像2019年一样。”