C罗秀：曼联是否被葡萄牙巨星带来的媒体流量分心了？

自从C罗宣布重返老特拉福德已经过去了三个星期，围绕他回归的狂热还没有任何会在短时间内平息的迹象

周二，在伯尔尼，曼联与年轻人队的欧冠客场比赛开始前几个小时，一群当地人聚集在球队下榻的普利泽奥特酒店外的维多利亚大街。

曼联要到下午5点15分才会离开酒店，但是住在这个瑞士小镇的人不想错过见证历史的机会。但这些球迷不是去看曼联的，他们是去看C罗的。

有些人还贴着自制的纸板招牌，以吸引这位葡萄牙前锋的注意。当曼联球员们上车时，当地人不断呼喊着他的名字。当曼联出发前往万克多夫球场时，兴奋的孩子们骑着自行车沿着小巷，希望一睹这位36岁的超级巨星的风采。

场内的看台上到处都是身穿曼联球衣的球迷，要求C罗穿上球衣的标语随处可见。当他在热身练习射门时，每射正一次，欢呼声和他标志性的“Siiii!”的庆祝活动都会出现。

一个没有欢呼的女人是球门后面的工作人员，当C罗的一次射门击中她并把她击倒在地时，她感受到了全部的力量。前锋爬过广告牌去检查她是否安然无恙，在终场哨声响起时，她自豪地收下了C罗送出的球员。

前一天，当球队在体育场面对媒体进行训练时，摄像机仍然牢牢地聚焦在球员通道上。索尔斯克亚的其他球员已经在中圈，但人们的目光都集中在C罗出场处。

即使你闭上眼睛，你也知道他已经出现了，因为摄影师在边线上提高了快门速度。

在接下来的15分钟里，他和博格巴一起慢跑到最后，和他的新队友开了几个玩笑，摄像机一直盯着他，盯着他的每一次触球。

记者、球迷、对手球员、权威人士——每个人都想从这位五次金球奖得主身上分一杯羹。

即使在带领球队取得了其职业生涯中最大的胜利之后，年轻人主帅大卫-瓦格纳最终还是回答了关于C罗表现的问题。

他说道：“我认为他做得很好。当他被换下场时，我有种如释重负的感觉。”当一个对手的教练被要求对一名失利的球员做出评价时，这种情况并不多见。

自从俱乐部在8月27日宣布C罗签约以来，这就是他造成的影响。印有他名字的球衣已经从曼联超级商店脱销，而且大多数尺码的球衣在网上都买不到。

他们卖出的球衣数量，以及宣布他回归的推文的成功，无疑将成为周五投资者季度电话会议成功的标志。

尽管媒体的狂热，俱乐部不希望被不可避免的宣传风暴分心。

索尔斯克亚已经回答了关于他打算如何管理葡萄牙队长的问题。

这位挪威教练说道：“我们互相尊重对方，但他知道我必须决定什么时候上场，什么时候不上场。管理他是我的工作，我们要让他发挥出最好的状态。我想看到C罗最好的一面，而这来自于沟通。”

但是很明显C罗想要留下自己的印记。他是一个领导者，他正在让人们感受到他的存在。

在对阵年轻人的比赛中被换下后，他在边线上和布鲁诺-费尔南德斯大声交流，就像2016年欧洲杯决赛他受伤下场后在场边指挥球队一样。

博格巴被犯规，法国裁判弗朗索瓦-莱特西耶没有给任意球，这让C罗和B费从座位上跳起来抗议。

他也已经让他的队友感觉到他的存在。在热身中，他与马塔、格林伍德和博格巴交谈，他们正在进行射门训练。

有人认为C罗不需要教练；索尔斯克亚能做些什么来提高C罗呢？

然而，C罗仍然热衷于倾听和接受指导，在挪威人周二大声要求他调整自己的位置后，他向他的教练竖起了大拇指。

但场外的闹剧无疑还会继续。如果球迷们在下一场主场比赛的终场哨声响起后等待45分钟，只希望这位葡萄牙球星在结束媒体采访后挥一挥手，就像他们在对纽卡斯尔的比赛后那样，那也不会让人意外了。

虽然曼联无法控制球场外的炒作，但他们希望自己不要变成C罗FC。

德赫亚在周一的赛前接受了媒体的采访，最初俱乐部是打算让C罗受访的，另外每当索尔斯克亚被问到C罗的影响时，他都会在谈到领导能力和影响力时提及其他球员的名字。

当李-格兰特关于C罗影响球队周五不吃甜点的故事被告知给索尔斯克亚听时，索尔斯克亚回答：“这显然是格兰特和他的一些朋友和前球员开的玩笑，并不是说在没有C罗之前我们就和垃圾食品联系在一起。”

在接下来的两年里，毫无疑问会有更多这样的故事发生，但索尔斯克亚不会让他的球队被C罗所分心；这毕竟还是曼联。