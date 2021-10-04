C罗离场时闷闷不乐 内维尔：他这样做会给索帅带来很大压力

这位前红魔后卫很失望，但他对C罗在曼联主场1-1战平埃弗顿后的愤怒反应并不意外

内维尔说，C罗在曼联主场1-1战平埃弗顿的比赛中情绪低落，这给红魔主帅索尔斯克亚带来了很大压力。

C罗在曼联1-1战平埃弗顿的下半场替补登场，赛后他匆忙走下球员通道，嘴里念念有词。

本场比赛C罗只出场33分钟，没有进球和助攻，内维尔可以理解为什么C罗会感到沮丧，但他对C罗在索帅备受质疑的时刻引发不必要的争论感到失望。

内维尔说道：“我看了比赛，我看到他赛后下场的样子，我不能说我喜欢这个场面。”

“C罗没上场时会沮丧吗？会。C罗没进球时会沮丧吗？会。当球队没有赢球时，C罗会很生气吗？当然。这些我们都知道，他不需要证明。”

“他走下球场，自言自语，把问题抛到空中。他在说什么？他在生谁的气？这些问题只会回到教练身上。”

“C罗很聪明，他知道这样的行为会给主教练带来真正的压力——比他现在承受的压力还要大。”

“事情就是这样，但我认为这是在未来几个月必须处理的事情。C罗不会总能进球，他可能不能每场比赛都上场。但是如果他这样走下场，这将给索尔斯克亚带来巨大的压力。”

“对我来说，在索帅身上可能发生的最糟糕的事情是，在俱乐部迷失自我、迷失方向的时期，他起到了非常棒的桥梁作用。”

“毫无疑问，弗格森爵士离开俱乐部后，俱乐部迷失了方向。奥莱已经把一些价值观带了回来。我认为有一群球员确实想为俱乐部效力，球队的新援也更像曼联球员。”

“但我现在确实认为，随着C罗、桑乔和瓦拉内这些公认的世界级天才的加盟，索帅兑现冠军承诺的压力更大了。”

“索帅知道这一点，他在发布会上说过了。当他执教了球队三四年，并拥有这样的球员，他必须赢得冠军。”

“索帅必须照顾自己，他必须自私，必须确保他以正确的方式管理C罗。我认为他会和C罗谈，让他在更衣室里发脾气，而不是在公开场合。”

“但C罗也不是小绵羊，他不会乖乖听话然后什么也不说，他会表现出自己的不满。”