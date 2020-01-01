C罗真的应该被称为“点纳尔多”吗？只是他在罚点方面比梅西强

这位葡萄牙前锋是足球史上进球最多的球员之一，但他一直被指责过分依赖点球。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在2015年12月9日对阵马尔默的比赛中独中四元，成为了欧冠历史上首位在小组赛阶段打入两位数进球的球员。

因此，在这场比赛过后，葡萄牙人非常乐意在圣地亚哥伯纳乌的混合区接受媒体的采访。

然而，就是在那里，当他被问到他的很多进球都是依靠点球打进的，他的情绪突然失控，这也是可以理解的。

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提出这样的问题实在是太奇怪了，因为那天晚上他进的球没有一个是点球。更重要的是，他在小组赛阶段的11粒进球中只有两粒是点球。

因此，有人认为C罗取得的惊人数据是具有误导性的，他对这样的说法表现出了难以压抑的愤怒。

他尖锐地表示：“你必须去看看统计数据，看看我为皇马打入了多少球，而其中有多少粒不是点球。”

然而，“点纳尔多”这个绰号已经被诋毁他的人肆意扩散，时至今日仍有许多人这样称呼他。

谁也不会否认，C罗确实有自己的缺点，但你因此认为他并不是足坛历史上最伟大、最完美的射手之一，这就让人无法容忍了。

有关C罗的各种污蔑性说法似乎都是在2009年他转会皇马之后才出现的。

当然，C罗在伯纳乌得到了满足，他很快就成为了白衣军团的进攻核心。

在C罗加盟皇马的首赛季，伊瓜因是和他一起出战最多的中锋，他总共在各项赛事中出场了40次，打入了29粒进球，但可惜的是，阿根廷人的主力中锋的位置在2010-11赛季被本泽马夺走，这位法国前锋被认为能够更好的衬托、辅佐C罗，因为他在球场上的状态更好，也更加无私。

这对CP成为了皇马进攻上的最佳组合，也让C罗拥有了无限开火权，并成为了球队的第一任意球手和点球手。而随着迪马利亚等人在世界杯后加盟而来，C罗也得到了更多的直塞传球和传中。

因此，C罗的数据在他转会到西甲的第二个赛季开始爆发，从2010年到2015年，他每赛季的进球都没有低于过50粒。

然而，他一直都在忍受着过度依赖点球的指控，这可能是因为他在2014年欧洲冠军联赛决赛皇马4-1战胜马德里竞技的最后时刻，再打入一粒无关紧要的点球后，进行了过度热情的庆祝。

不可否认的是，C罗之所以能在过去十年取得如此令人印象深刻的进球数，点球确实在其中扮演了重要角色。

自2009- 2010赛季加盟皇马以来，他总共在俱乐部比赛中主罚了107次点球，打入了93粒，这比任何其他球员都要多。

然而，值得注意的是，梅西在这两个榜单上都排名第二，阿根廷人总共主罚了82次，打入了其中的64粒，但他却从没因此而遭遇过“点球依赖者”的指责。

如果非要说这两人有什么不同的话，那就是这位巴萨队长有时会因为浪费点球而受到批评，但从这方面来看，C罗为什么要因为充分发挥了自己罚点球的能力而倍受指责？要知道，他的点球进球转化率可是达到了惊人的87%，而梅西则只有78%。

这可能是源于人们的观察出现了偏见与偏差，因为C罗在任何比赛中都会是球队踢点球的首选。

除此之外，这位五次金球奖得主在过去11年里总共打进了503粒进球，其中只有18%是点球。不可否认，这样的比例确实要比他的劲敌梅西的比例高得多——同一时期，阿根廷人在巴萨的545个进球中，只有12%是点球。

然而，在评价他进球的价值时，C罗又一次成为了势利和双重标准的受害者，特别是考虑到伊布自2008-09赛季以来的267个进球中，有五分之一都是点球。

这名瑞典前锋当然不需要忍受去掉点球后、就不是高产前锋的“卑劣”说法，要知道，在提到瑞典神塔时，所有人都会称赞他是当世最伟大的射手和最顶级的前锋。

C罗本来也应该被这样称赞，要知道我们谈论的是皇马历史最佳射手，以及一位在尤文图斯最近的连续11场比赛中都有进球，追平了意甲记录的人。

多年以来，C罗的在比赛中表现可能已经有所改变，但如果他不是把全部注意力都放在进球上的话，他不可能在35岁的时候仍然处于世界最高水平。但我们依旧不能否认，C罗是一个两极分化严重的人。

比如说，C罗也被不少人批评是一位自私的前锋，但实际上，葡萄牙人是2009-10赛季至今贡献助攻第6多的球员，与法布雷加斯并列，高于大卫·席尔瓦(131次)、凯文·德布劳内(127次)和阿扎尔(121次)等顶级组织者。

当然，球迷可以随心所欲地讨厌某个球员。但“点纳尔多”这个蔑称既不准确，也不公正。

希望任何有不同意见的人，去看一看他的统计数据吧。