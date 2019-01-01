C罗看得透：不迷恋个人奖项 团队成绩更重要

五次金球奖得主表示，个人荣誉并不是他的首要任务，相反，他坚持认为自己更喜欢团队合作。

尤文图斯球星C罗在经历了2018年又一个星光灿烂的赛季后坚称，他并不痴迷于个人奖项。

33岁的C罗在加盟尤文之前曾带领皇马连续三次夺得欧冠联赛冠军，而在加入尤文之后的24场比赛中攻入15球。

但是他没能获得个人职业生涯的第6个金球奖——排在皇家马德里球星卢卡·莫德里奇之后屈居第二。后者在西甲俱乐部和克罗地亚国家队的表现让他获得了许多个人荣誉。

C罗表示并不担心这些奖项，还进一步补充说如果你带领你的球队取得成功，这些奖项通常就会出现。

他说：“我并不痴迷于个人奖项。”

“最重要的是帮助球队，永远都是如此，所以剩下的就自然也会到来。”

“当我赢的时候，我并不掩饰我很高兴，但如果赢不了，那也不是世界末日。”

葡萄牙队长在2018年代表俱乐部和国家队出场53次，攻入49球，目前在意甲联赛进球榜上排名第一。

这位前锋希望带领他的新球队赢得自1996年以后的首个欧洲冠军。在过去四年中，意大利豪门在两场决赛中都败下阵来。

除了在2018年金球奖的角逐中屈居莫德里奇之后，C罗还在今年9月的国际足联颁发的最佳男球员奖上排在第二。

今年夏天世界杯16强的比赛中，葡萄牙以1:2负于乌拉圭，从而结束了一场平淡无奇的世界杯之旅。

在俄罗斯世界杯比赛中，C罗四次射正球门，在对阵摩洛哥的比赛中攻入制胜一球，以及在对阵伊比利亚对手西班牙的比赛中上演了著名的帽子戏法——包括在比赛接近尾声时的一次任意球，帮助球队以3比3战平对手。