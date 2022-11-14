C罗炮轰曼联主帅：对滕哈格 毫无尊重可言

曼联前锋克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在最新采访中表示，红魔主教练埃里克·滕哈格不值得尊重。

在接受皮尔斯·摩根采访时，C罗猛烈抨击了曼联的现任主帅滕哈格。本赛季，C罗在曼联过得十分不如意，仅仅获得4次英超首发机会，他在采访中透露了本赛季发生的故事。

在谈到滕哈格时，C罗表示：“我对他毫无尊重可言，因为他没有表现出对我的尊重。如果你不对我尊重，那么我也不可能尊重你。”

C罗表示他自己觉得被曼联背叛了，俱乐部的所有问题都被归咎到自己身上，他自己像个替罪羊。

C罗还认为，他仍然希望曼联一切都好，但感觉事情在老特拉福德并没有被正确地处理。

“我想球迷们应该得知道真相。我希望俱乐部一切都好，这是我为什么来曼联的原因。但是，俱乐部本身的内部环境无法助力球队达到曼城、利物浦，甚至阿森纳的水平。在我的脑海里，这样规模的俱乐部理应是顶级球队，但很不幸，他们不是。”

自C罗在曼联对阵热刺的比赛结束前擅自离场之后，滕哈格已经完全弃用了这位葡萄牙巨星。因此，毫不夸张地说，C罗的煽动性言论意味着他可能已经为红魔踢完了最后一场比赛。

37岁的C罗将会率领葡萄牙国家队征战即将开始的2022卡塔尔世界杯。11月17日，葡萄牙将先于尼日利亚进行一场友谊赛，随后将对阵加纳，开启世界杯之旅。