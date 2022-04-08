“C罗激励我更努力地工作”——斯佩齐亚球星吉亚西梦想与C罗在卡塔尔再碰头

埃曼纽埃尔-吉亚西有一句口头禅："只要努力工作，没有什么是不可能的。"

为什么？因为他清楚地知道，梦想可以成真。

2021年3月2日，斯佩齐亚在都灵客场对阵尤文图斯。吉亚西在中场休息走回通道时，他看到克里斯蒂亚诺-罗纳尔多向他示意，手里拿着球衣。

"我只是在想'这怎么可能呢？一个传奇，一个像C罗这样的全球偶像，在等着我......。哇！'我都不知道该怎么说了！"吉亚西告诉够力足球。

"我们第一次在主场与尤文比赛后，我走到他面前，告诉他，他是我和其他许多年轻球员的偶像。”

"他是那么的好，他微笑着告诉我，要继续努力，让我的梦想成真。这是一个美妙的时刻，因为我一直承认，C罗是我的偶像。”

"这不仅仅是他所拥有的技能；还有他的奉献精神，他的赢家心态。他已经打进了那么多的球，赢得了那么多的奖杯，然而每时每刻，他还是充满饥饿感。”

"看看他，当他错过哪怕只是一个机会时——他是如此愤怒和失望。这真是不可思议。你是如何保持这种水平的欲望的？”

"他从未停止。他想在每场比赛中打破一个新的纪录。这就是让他继续前进的原因。因此，对我来说，作为一名球员，看他踢球是一种激励。他激励着我继续努力工作。”

"所以，得到他的球衣，并在都灵与他进行了一次愉快的交谈，那是令人难以置信的。我以为我是在做梦。"

自从22岁时被都灵放弃后，吉亚西确实走了很长的路，他从未为都灵一线队出场过。

他也曾被租借到比萨、曼托瓦和卡拉雷塞，但都没有成为永久性的转会，但他从未失去信心，也从未让自己的头垂下。

他说道："我是一个总是向前看的人，如果我看到他们信任我，很好，但如果他们认为我还没有准备好或其他什么，没问题，我只是考虑在其他地方谱写一个新的篇章。”

"我会努力找到一支相信我的球队，我只会努力工作以达到我的目标，因为我在每个赛季开始的时候都会给自己设定一个目标。”

"这是我的心态：总是努力提高。而且我也是一个从未失去希望的人。即使事情进展不顺利，我也会每天继续努力工作，以扭转局面。”

"我一直相信我可以在意甲踢球，但我愿意等待。”

他的耐心最终会得到回报。斯佩齐亚在吉亚西身上看到了别人没有看到的东西，他们在2016年夏天签下了这位全能前锋。

然而，当时他仍然是一个生手；他还没有为意乙联赛做好准备，他需要更多的比赛，更多的时间来成长。

因此，他们立即将他租借出去，首先是皮斯托伊泽，然后是苏迪罗尔，正如吉亚西所说，这是他职业生涯的转折点。

"当我回到斯佩齐亚时，我已经是一个不同的球员，因为我已经获得了很多经验，"他解释道。

"这对我来说仍然是一个很大的挑战，因为我以前从未在第二级联赛中踢过球。”

"但我的教练马里诺先生对我很有信心，并给我机会展示我的实力。"

吉亚西没有让人失望，在2018-19赛季他成为常规首发，该赛季结束时，斯佩齐亚获得第六名，但在意乙升级附加赛中失利。

不过，他们在第二年成功冲上甲级联赛。

当时在现任佛罗伦萨主教练文森佐-伊塔利亚诺的指导下，斯佩齐亚在附加赛决赛中战胜了弗洛西诺内，首次确保升入意甲，吉亚西则打进了决定性的一球。

他承认："我很难用语言表达我的感受，因为这对斯佩齐亚来说意义重大。但这也许是我职业生涯中最重要的进球。每次我回看这个进球......它总是感觉很特别。”

吉亚西在上周末再次经历了类似的事情，在对阵威尼斯的比赛中，他在第94分钟打入了一个制胜球。

这可能不是他最漂亮的进球，但这确实是非常重要的一个进球。

这场胜利意味着蒂亚戈-莫塔的斯佩齐亚现在已经高出降级区10分，他们很有可能连续三个赛季留在意甲联赛。

难怪吉亚西会疯狂地庆祝，在跳过广告围栏与球迷一起庆祝之前，他撕下了自己的球衣。

他笑着说道："我感觉到了他们的喜悦，我可以从他们的脸上看到，所以我也有同样的想法！。"

"那是一个不可思议的时刻。当你还是个孩子的时候，你会梦想在一场重要比赛的最后一分钟打进制胜球，而这对我们来说是一场真正的重要比赛。”

"所以，当这个梦想变成现实时，这很疯狂。看到球迷们那样的反应，绝对的欣喜若狂，它真的触动了你的心。这是一个我将永远记住的时刻。"

谈及主帅莫塔，吉亚西表示：“他是一个非常好的教练，我非常喜欢他，因为他是一个直言不讳的人。他非常诚实，他会当着你的面说事情。不管你做得好或做得不好，他都会直接让你知道。”

"我喜欢这样的人，所以他是我非常欣赏的教练。而且他把球队管理得很好。”

"我们在赛季开始的时候很艰难，因为我们遇到了很多疫情的问题，但是他把这个团队带得非常好，我们一直在进步。”

"所以，我很高兴在他手下踢球。我不仅学会了踢边锋，还学会了踢九号位，踢中场，甚至踢左后卫！"

"所以，这很好，因为如果教练信任你去踢不同的位置，这意味着他对你很有信心。"

不过，吉亚西也表示，他和斯佩齐亚都不认为有什么是理所当然的，本赛季还有很多比赛要踢。

这也解释了为什么他不愿意看得太远，即使在上周的世界杯分组抽签之后。

虽然吉亚西出生在巴勒莫，但他选择了代表加纳国家队，他从来没有任何机会去做出其他决定。

"我喜欢意大利的文化，但我的父母来自加纳，当我年轻的时候，我和我的祖父母去加纳住了一段时间。所以，我也喜欢那里的文化，"他兴奋地说道。

"我在加纳也爱上了足球。当我和我的表兄弟在一起时，我们经常在周日去教堂，但之后，我们会和我们所有的朋友一起去外面，我们会开始踢球，没有鞋子或任何东西，就在路边踢球。”

"我从小就梦想着为加纳踢球，所以当我去年第一次被征召时，这对我和我的家人来说都是一个美妙的时刻。他们为我感到非常、非常自豪。"

不过，吉亚西要在加纳队中锁定一个位置并不容易。

他或许已经为加纳出场过3次，但他在非洲国家杯期间，或与尼日利亚的世预赛附加赛中根本没有出场。

当然，他并不会放弃；这根本不是他的性格。

"从现在到世界杯，我将付出我的一切，"他表示，"如果教练认为我可以帮助球队，那么被征召将会是非常棒的。”

更重要的是，加纳被分到了与葡萄牙同组，给吉亚西带来了另一次与C罗见面的机会。

"那是新的梦想！"他说道。"我梦想在意甲联赛中与他交手，我们有几次很好的对话，所以如果我们在世界杯上再次相遇，我不知道——也许我可以不再踢球，并快乐地退休！"他说道。

"但是，你知道吗，即使我没能去世界杯，我还是会在家里支持球队。这不会是一个问题。"

虽然卡塔尔现在看起来很遥远，但只要努力工作，没有什么是不可能的。

C罗就是这一事实的证明，但以他自己的方式，埃曼纽埃尔-吉亚西也是如此。