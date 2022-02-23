C罗最喜欢的对手：为什么这位曼联球星最爱对阵马竞

当欧冠联赛16强抽签仪式在12月举行，曼联抽中对阵巴黎圣日耳曼时，谈话只朝着一个方向进行。

一切都围绕着梅西对阵C罗，这可能是两人在足坛的最后一次直接交锋。

然而，一个"技术问题 "意味着我们将不得不继续等待最后一次在球场上见证这种定义一个时代的对抗，因为在重新抽签之后，曼联与西班牙冠军马德里竞技配对。

这两家俱乐部之间没有太多的历史，之前只在1991年的优胜者杯两回合比赛中对阵过。

然而，迭戈-西蒙尼和他的一些马竞球员知道所有关于与C罗对决的事情。

事实上，周四凌晨在万达大都会球场的这场比赛，将为双方13年的恩怨增添新的篇章。

"C罗一直是马竞最糟糕的噩梦，"《马卡报》的皇家马德里跟对记者马里奥-科特加纳告诉够力足球。

"马竞球迷总是试图取笑他，拿他生活和职业生涯的每一个细节开玩笑，但C罗总是出尽风头。"

这位曼联前锋在效力皇马和尤文图斯期间，面对马竞的次数比任何其他对手都多，准确地说，是31次。

在这些交锋中，他打进了25球，包括4个帽子戏法，还有9次助攻。

2014年至2019年期间，C罗连续五次终结马竞夺得欧冠的希望，所以你可以理解为什么床单军团的球迷对葡萄牙人很有意见。

可以说，三年前尤文图斯和马竞之间的欧冠1/4决赛是双方恩怨的最好总结。

尤文图斯首回合在客场遭遇失利，C罗罕见地在场上毫无发挥，并因此遭到万达大都会球场的球迷无情嘲笑。

他的回应是对着镜头竖起五根手指，提醒他们他已经赢得了多少个欧冠冠军。

他还在赛后的混合区告诉记者，他相信尤文会在都灵翻盘。

"尽管尤文当晚以0-2输掉了比赛，但C罗的自信让人印象深刻，"一位消息人士告诉够力足球。

"他说他对这个结果很生气，但他在笑，因为他知道他在次回合比赛中能做什么。”

据了解，C罗当时还告诉家人和朋友，尤文图斯将会晋级，而且他打进制胜球。

事实证明，他赛后在混合区的笑脸是完全合理的。

这位葡萄牙国脚创造了欧冠联赛最伟大的一次表现之一，他在比赛结束前4分钟完成帽子戏法，将尤文图斯送入了半决赛。

谈及C罗的这次帽子戏法，他的前曼联队友里奥-费迪南德说道："他就是一个活生生的足球之神，这太荒谬了。”

然后，在马竞的克星再次展示出毁灭性的表现后，西蒙尼再次只能留下来收拾残局。

在打进致胜的第三球后，C罗甚至模仿了西蒙尼在第一回合比赛中抓裤裆的庆祝动作，试图在西蒙尼的伤口上撒盐。

因此，这位五次金球奖得主将在周四凌晨在万达大都会球场遭到非常敌对的接待。

C罗可能不再是那个在西甲联赛中横行霸道9年的球员了，但西蒙尼知道，最好不要无视这位37岁的老将。

"为C罗这样的球员做赛前准备是很困难的。他在门前就像一头野兽，"西蒙尼在2019年马竞和尤文图斯的欧冠小组赛前说道。

"他有令人难以置信的记录，在任何进球情况下，他总是难以控制，他过去曾让我们吃过苦头。"

即使C罗最近的表现一直挣扎——他在最近8场比赛中只打进1球——但他无疑会相信自己有能力给马竞带来更多的痛苦。

值得记住的还有，如果不是C罗，曼联甚至不会进入16强，他在小组赛中为红魔打进了6球。

因此，如果再次与他最喜欢的对手相遇，而C罗再次发挥出最佳水平，请不要感到惊讶。