C罗：曼联球迷配得上更好的结果 改变就在此刻
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Getty Images
在今天凌晨主场0-5惨败死敌利物浦之后，C罗表示，曼联球迷配得上更好的结果。
曼联在老特拉福德主场对阵利物浦的比赛50分钟内落后对手5个球，萨拉赫上演帽子戏法，凯塔和若塔各进一球。
索尔斯克亚的球队在过去四场英超比赛中都没有取胜，C罗呼吁他的队友们提高比赛水平。
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这位葡萄牙巨星在Instagram上写道：“有时候结果并不是我们想要的，有时候比分并不是我们想要的。这是我们的责任，只能是我们的责任，因为没有其他人可以指责。”
“我们的球迷再一次令人惊叹，他们的持续不断地支持球队。他们理应得到比这更好的待遇，比这更好得多，而这一切都取决于我们。
“改变就是现在！”
许多曼联球迷呼吁索尔斯克亚在球队又一次令人失望的失利后下课。
在对阵利物浦的比赛中，博格巴被安排在替补席上，弗雷德和麦克托米奈在布鲁诺-费尔南德斯身后的中场首发。
凯塔在比赛刚开始五分钟就打进了第一个球，到半场时，利物浦已经4-0领先。
博格巴在中场休息时登场换下了格林伍德，但仅仅15分钟后就因对凯塔的粗暴铲球被罚下场，凯塔则不得不因伤被担架抬下场。
C罗打进了一球，但这个进球被VAR排除了。
曼联目前在英超排名第七，落后领头羊切尔西8分。
他们将在周末对阵托特纳姆热刺，然后在下周中的欧冠联赛中客场挑战亚特兰大。