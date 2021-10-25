C罗：曼联球迷配得上更好的结果 改变就在此刻

这位红魔球星说，在周日在老特拉福德大败之后，球队必须交出更更好的答卷

在今天凌晨主场0-5惨败死敌利物浦之后，C罗表示，曼联球迷配得上更好的结果。

曼联在老特拉福德主场对阵利物浦的比赛50分钟内落后对手5个球，萨拉赫上演帽子戏法，凯塔和若塔各进一球。

索尔斯克亚的球队在过去四场英超比赛中都没有取胜，C罗呼吁他的队友们提高比赛水平。

这位葡萄牙巨星在Instagram上写道：“有时候结果并不是我们想要的，有时候比分并不是我们想要的。这是我们的责任，只能是我们的责任，因为没有其他人可以指责。”

“我们的球迷再一次令人惊叹，他们的持续不断地支持球队。他们理应得到比这更好的待遇，比这更好得多，而这一切都取决于我们。

“改变就是现在！”

许多曼联球迷呼吁索尔斯克亚在球队又一次令人失望的失利后下课。

在对阵利物浦的比赛中，博格巴被安排在替补席上，弗雷德和麦克托米奈在布鲁诺-费尔南德斯身后的中场首发。

凯塔在比赛刚开始五分钟就打进了第一个球，到半场时，利物浦已经4-0领先。

博格巴在中场休息时登场换下了格林伍德，但仅仅15分钟后就因对凯塔的粗暴铲球被罚下场，凯塔则不得不因伤被担架抬下场。

C罗打进了一球，但这个进球被VAR排除了。

曼联目前在英超排名第七，落后领头羊切尔西8分。

他们将在周末对阵托特纳姆热刺，然后在下周中的欧冠联赛中客场挑战亚特兰大。