C罗拯救了曼联的溃败之夜 但索帅不能指望场场如此

这位葡萄牙国脚在第95分钟打进一球，帮助曼联在欧冠联赛中赢得了一场急需的胜利，但这一球也掩盖了球队在比赛中暴露出的诸多问题。

当C罗在第95分钟攻入制胜一球时，球迷们面对这位赤裸上身进行庆祝的葡萄牙巨星，肯定不会考虑红魔众将的表现值不值得拿到3分。

他们不会在意这是否掩盖了球队在欧冠赛场上又一次令人失望的表现。

在老特拉福德的终场哨声吹响后，欢欣鼓舞的庆祝活动持续了很长时间。球迷们纷纷为C罗驻足，而当主帅索尔斯克亚接受赛后采访时，小夜曲的歌声想起。但是，当最后一分钟逆转取胜的兴奋感消失时，这将是对索尔斯克亚的又一个警告:除非他的球队能够继续提升，否则这场比赛再来一次，那么他们可能会一败涂地。事实上，他自己也承认:这场胜利包括了一定的运气成分。

在小组赛首场意外不敌伯尔尼年轻人之后，如果这场比赛再次败北，那对曼联而言绝对是莫大的耻辱，甚至一场平局对他们而言都是无法接受的结果。

他们希望通过一场胜利让球队回归正确的轨道，红魔在过去几周经历了失望，他们输掉了过去四场比赛中的三场之后，渴望让这场比赛成为一种让自己变好的催化剂。

如果不是大卫·德赫亚的出色表现，西班牙门将在开场45分钟时就已经做出了三次世界级的扑救，比利亚雷亚尔可能会在半场就让一切终结，他们一直重点进攻曼联的右路，达洛特面对丹朱马的狼狈可以说是红魔本场比赛的缩影。

最令人担忧的是，索尔斯克亚在上半场花了很多时间大声指挥后防线上的球员站住位置，他们似乎不知道自己应该做什么，应该去哪里，当球队进攻时，他们的防线应该前压到哪里，总而言之，红魔本场比赛的后防线称得上漏洞百出。

这是目前曼联最令人担忧的地方。他们在比赛中似乎没有计划，或者即使有计划，球员在比赛中执行得也不够好。

反观比利亚雷亚尔，主帅埃梅里让球队踢得更为整体，他们以流的传导、快速的跑动来捏合整个球队和进攻，这也是他们能够在下半场刚开局就打破僵局的原因之一。

帕科·阿尔卡塞尔打进了一个漂亮的进球，尽管他原本有机会在这个夜晚上演帽子戏法。如今的这支红魔甚至给人一种西班牙球队恐惧症，每当对上来自伊比利亚半岛的球队时，他们的后防总显得很脆弱，没有那种整体的感觉。

相比之下，当曼联冒险进攻时，他们则遭遇了一堵黄色的墙。一个确切知道自己的角色是什么以及如何执行战术意图的团队。曼联的进攻速度让对手有足够的时间进行回防，这使得索尔斯克亚的手下们更加难以突破。当客队的进攻风格和巧妙的组合结合在一起时，曼联只能依靠特莱斯的爆种和C罗这样巨星的灵光一闪来突破对手的钢铁防线。

这已经成为曼联的一大特色。

当没能执行好战术时，总能有人在关键时刻依靠个人能力拯救球队。想想昨晚在老特拉福德对阵西汉姆和C罗的比赛吧。“我们拥有了些上一场比赛没有的运气。”C罗在获胜后告诉英国电信体育。“我们球员在场上的态度很好，球迷给了我们很大的动力，我们必须感谢他们，这正是我们在状态不佳时所需要的。这是一场重要的胜利。”

索尔斯克亚并没有说这是一场必须要赢的比赛，但这三分给了他的球队在F组急需的出线可能性。

“这就是在老特拉福德会发生的事情，以前也曾发生过很多次，”索尔斯克亚表示。“我们不得不进行冒险，好在最后我们足够幸运。”

但如果球队的整体表现没能得到明显的改善，这种运气能持续多久呢?下一支将出现在在老特拉福德的球队是埃弗顿，曼联的运气还能延续下去吗？还是他们会提升自己的表现，拿出理应拿到三分的表现?至少在这两种情况下，索尔斯克亚都能得到C罗的帮助。