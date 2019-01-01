C罗：我对成为教练不感兴趣 但以后的事谁知道呢

34岁的他说，如果厌倦了退休生活，他可以考虑进入管理层。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多表示，他不希望在退休后成为一名教练，但也不准备完全排除这种可能性。

这位葡萄牙国脚在34岁的时候仍然很强壮，本赛季为尤文出场21次攻入12球。

今年8月，这位五次金球奖得主表示，他不知道自己的职业生涯何时会结束，并表示或者在本赛季结束后退役，或者继续踢球直到自己的40岁生日之后。

不管怎样，这位前曼联和皇家马德里球星并不认为一旦他挂靴就会进入管理层。

“现在，我对成为一名教练不感兴趣，但也许有一天我会感到无聊，然后会喜欢上它，”他说。“但永远不要说永远。”

“如果我成为一名教练，我会成为一名激励者，教练必须把他的激情和才能传递给团队。比如，我喜欢享受其中，过人、射门、进球，我应该把这些作为激励因素传递给团队。”

这名前锋说他现在在尤文很开心，但是坚称他待在这个国家最好的球队之中。

他补充道:“我喜欢尤文的一切。他们有良好的文化，他们是意大利最好的俱乐部。他们有一个非凡的故事。我很高兴来到这里。我想在这里赢得很多奖杯。”

在罗纳尔多粉碎了他们赢得欧冠的希望之后不久加盟了斑马军团，他和前东家皇家马德里在四分之一决赛中以总比分4-3击败了他们。

罗纳尔多在第一回合中以两粒进球成为全场的明星，其中一粒是漂亮的倒挂金钩。

“这是我进过的最好的球，”当被问及他的这一表现时，他说。

“起立鼓掌？非常特别。布冯在那里，在一个非常好的球场，一支伟大的球队。那真是一个特别的夜晚。”

“当我和布冯谈话时，我认为我看到的是一个好人。进球后他只是祝贺我。这很友好。我记得很清楚，他总是乐于助人。”