C罗：我和梅西的竞争让我成为了更好的球员

这名尤文图斯球星相信，不断与阿根廷球星竞争帮助他成为了今天这样的球员。

尤文图斯前锋克里斯蒂亚诺·罗纳尔多认为，他在西甲与巴塞罗那对手莱昂内尔·梅西的“健康竞争”使他成为了一名更好的球员。

两人都曾五次获得令人垂涎的金球奖，被认为是史上最出色的球员之一。

在2018年加盟尤文图斯之前，C·罗纳尔多在皇家马德里效力了9年。梅西最近承认，他们在追求个人荣誉的道路上相互激励。

这位尤文图斯球星回应了这些观点，他告诉法国足球：“很多人说我们互相促进对方，在西班牙一起让我们变得更好。那是当然。我在马德里比在曼彻斯特更能感受到他的存在。这是一场健康的竞争。我们是各自俱乐部的象征。被人奉承总是好的。如果他们说我是最好的，一个了不起的球员，那就太好了。今天，我听到了他们对我的所有评价，但当一切都结束时，在我职业生涯结束时，我不会介意，因为我将与一切脱离关系。”

C·罗纳尔多以他对训练的投入而闻名，他坚持认为场外的努力帮助他成为了历史上最出色的球员之一。

他说：“首先，你需要有天赋，否则你将一事无成。然而，如果不努力，光有天赋是没有用的。如果没有努力工作的文化，我永远不会有今天的成就。”

C·罗纳尔多最近在葡萄牙1-2输给乌克兰的比赛中打进了他职业生涯的第700粒进球，其中450粒是他在伯纳乌的辉煌岁月中打进的。

当被问及他最喜欢的进球时，这位34岁的球员选择了在2017-18赛季欧冠四分之一决赛对阵尤文图斯的比赛中的倒钩进球。

他说：“能打进700个进球让我很自豪，这是一个令人印象深刻的数字，很少有球员能打进这么多进球。如果我必须选择一个我最喜欢的进球，我会选择对阵尤文图斯的那一个，因为那是一个我多年来一直想打进的球。”