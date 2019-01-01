再创历史 C罗：我从不考虑个人奖项

这位葡萄牙球星强调，他考虑的是集体，而不是个人层面上的荣誉。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在2020年欧洲杯预选赛中为葡萄牙队打入四球，在被问及金球奖时，他说自己从来没有想过个人奖项。

C罗再次创造了历史，他的四个进球带领欧洲冠军葡萄牙在周二的比赛中5-1大胜立陶宛。这位五次金球奖得主在将自己的进球总数提高到25个之后，超越罗比·基恩，成为欧洲杯预选赛历史上进球最多的球员。

在为费尔南多·桑托斯的葡萄牙队打进他的第8个帽子戏法后，C罗也将他的国家队进球数字提高到93个。

C罗是国际足联最佳球员的最终三人候选名单上的一员。周二，当被问及他第六次获得金球奖的可能性时，他强调这不是他想要的。

C罗说：“就像我常说的，我从来没有想过个人奖项。这是我们共同赢得的结果。但这很好，我不会说谎。重要的是帮助球队。我在对阵塞尔维亚的比赛中进了一球，在这里我进了四球，我对此很高兴。但我们不得不迈过这一刻，我最想要的是继续这样下去。”

现在他距离阿里·代伊创下的国家队历史进球纪录还差16球，这位34岁的球员表示他仍然渴望继续帮助球队，并希望为国家队进球。

“我踢得很开心，但球队也做得很好。”C罗告诉记者：“我很高兴也很享受这一刻，不是因为我进球了，而是因为我们近年来的水平。继续帮助国家队是我的责任。”

在2020年欧洲杯预选赛中，葡萄牙队目前以2胜2平在B组排名第二，在少赛一场的情况下落后乌克兰5分。桑托斯的球队将在下个月的国际比赛日对阵卢森堡和乌克兰。