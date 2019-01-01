C罗：成名让我失去隐私 做C罗的生活很无聊

34岁的他说，他甚至不能带他的孩子去公园，因为害怕被球迷认出和包围。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多说，成名让他的生活变得无聊，他想“再次获得自由”。

这位34岁的球员是这个星球上最著名的面孔之一，他的大部分职业生涯都是作为世界上最好的足球运动员之一度过的。

除了为曼联、皇家马德里和尤文图斯赢得国内联赛冠军外，这位攻击手还带领葡萄牙夺得了欧洲杯冠军，并为自己赢得了5个金球奖。

这位葡萄牙球星是足球场上的常胜将军，也是社交媒体上最受欢迎的人物之一。

但对于这位前锋来说，这样的成功带来的名气实在是太大了，他甚至不能带孩子去公园，因为担心被球迷团团围住。

“做我自己很无聊。”他在接受ITV采访时说：“其中一部分非常棒。出名、成为报纸和电视的封面。但15年过去了，经过这么长时间，我想要一些隐私。在过去的10年里，我的隐私已经消失了。我没带我的孩子去过公园。如果我去，人们会出现，我的孩子们会紧张，我的女朋友会紧张，我也会紧张。当你在公共场合，你不能做你自己。很无聊。我想再次自由。”

然而，比他对和平与宁静的渴望更强大的是他对奖杯的渴望。

“我对胜利的执着，对成功的执着。我为此而努力。光有天赋是不够的。”他补充道：“我沉迷于胜利，沉迷于成功。我不追逐纪录，是它们追逐我。”

C罗的职业生涯一直被他与巴塞罗那球星梅西的竞争所主导，关于谁是更好的球员的争论一直在激烈进行。

但是尤文球星说他和阿根廷人关系很好，即使他们不是真正的朋友。

“当我在欧足联场合上与他交谈时，许多人都感到惊讶，但我与他的关系是，我们不是朋友，但我们在这个舞台上共同度过了15年。”他说：“我和他的关系很好，我知道这促使我成为一名更好的球员，我也在推动他成为一名更好的球员。”