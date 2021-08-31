C罗：弗格森爵士是我回归曼联的关键 我想帮助红魔取得成功

葡萄牙人透露，在决定从尤文图斯回到曼联之前，他经常和他的前教练联系

C罗证实，弗格森爵士在他重返曼联的过程中发挥了关键作用，并形容他的老导师是“一个令人难以置信的人”。

2003年至2009年，C罗在弗格森手下的曼联出场292次，打入118球，为曼联带来了英超三连冠和欧冠冠军。

在2018年加盟尤文图斯之前，葡萄牙人在皇家马德里获得了更大的成功，在都灵呆了三年之后，他决定回到老特拉福德，而弗格森在这其中发挥了重要作用。

谈及自己与弗格森的关系，C罗告诉曼联电视台：“每个人都知道，自从我18岁加盟曼联，弗格森爵士就是关键，我记得当我在葡萄牙体育的时候，我们和曼联踢了一场友谊赛。”

“对我来说，弗格森爵士就像我的足球父亲。他帮了我很多，他教会了我很多东西，在我看来，当然，他扮演了重要的角色，因为我们之间的关系，我们一直保持联系，他是一个令人难以置信的人。”

“我真的很喜欢他，他是我取得现在这个成绩的关键，也是我回归曼联的冠军。”

被问到自己是否与曼联主帅、前队友索尔斯克亚谈过时，C罗说道：“我们谈过了，但我当然会有时间与他面对面交谈，了解他的期望。你知道，我和他在曼联一起踢了两三年，所以我们的关系很好，但现在我们的角色不同了，我是一名球员，他是一名教练。”

“但这没关系，我和他的关系很好，就像我之前说的，我来曼联是为了帮助球队取得好成绩，教练可以依靠我，让我做任何他想做的事情。”所以我什么都可以做。”

“我认为这是我做出回归曼联的决定的最佳时机。在我看来，这是正确的，我现在从尤文回到了曼联，这是一个新的篇章，我非常高兴，我想继续下去，创造历史，努力帮助曼联取得伟大的成绩，赢得冠军，成就伟大的事业。”

“我在这支神奇的俱乐部有一段美好的历史。我18岁的时候就在这里踢球，当然，我很高兴能在12年后回家。所以我真的很高兴，也很期待踢我的第一场比赛。”