“C罗式”的达姆斯高已经成为丹麦在本届欧洲杯中最突出的球星

这位20岁的球员凭借他的进球威胁和盘带能力表现出色，现在他已经准备好在欧洲杯四分之一决赛中迎战捷克。

米克尔-达姆斯高是本届欧洲杯表现最好的球员之一，他凭借自己的出色发挥已经吸引到众多球队的关注。

这位20岁的丹麦边锋已经与阿森纳、热刺、AC米兰和莱斯特城等球队传出了绯闻。

他在对阵比利时的小组赛中的表现让人刮目相看，但他对俄罗斯打进的那记进球真正的让他吸引到所有人的目光，他那记禁区边缘的射门帮助丹麦4-1大胜对手，获得了晋级淘汰赛的资格。

在短短三年的时间里，达姆斯高迅速崛起——从出现在北爱尔兰的牛奶杯青少年锦标赛上，到与欧洲一些最好的球队交锋。

虽然这位桑普多利亚球员在欧洲杯中的表现已经吸引了一大批新的崇拜者，但他的能力对北西兰俱乐部的老板汤姆-弗农来说并不意外，他在达姆斯高去意大利之前就在俱乐部看到了球员的成长。

弗农在谈到达姆斯高对俄罗斯的进球时说道：“我在训练中见过他100次取得那样的进球，所以这对我们来说并不奇怪。”

在欧洲杯前，达姆斯高已经引起了不少关注，弗农在北西兰青训学院曾密切关注过达姆斯高，他知道只要有机会，这名球员一定会光芒四射。

弗农说道：“当我收购俱乐部时，他在U15梯队，仅仅四年后，你就把他看作一名世界知名的球星，因为他在欧洲杯中表现很出色。”

“我永远不会忘记他在U17梯队打进的一个球。我当时和卡斯帕（现任丹麦教练）在一起，他进了一个相当荒谬的球，他连过三名球员，把守门员晃倒在地，然后把球踢进了球门。”

“我们之间有一种心知肚明的表情，我们都知道在那个阶段，他不会在青年队呆太久了。”

弗农的想法被证明是正确的，因为达姆斯高很快就进入了一线队，虽然他花了很长时间才开始进球，但他的触球、技术、视野和对比赛的战术理解让他脱颖而出。

弗农回忆道：“他早期的一个进球来自本方半场，很像大卫-贝克汉姆的那记吊射，我们在对俄罗斯的比赛中看到了有点罗纳尔多风格的小技巧，他没有以正常的方式踢球，我们都知道这是他的基本技能，所以看到他在这么重要的比赛中这么做真的很酷。”

尽管在他很小的时候就给教练们留下了深刻的印象，但在他2020年与桑普多利亚签约之前，还是有人怀疑他是否有能力继续前进。

弗农说道：“当他在这里的时候，人们在争论他是否有足够的身体素质去达到下一个境界，我认为很多俱乐部都错误地认为他的身体素质不够好。”

“正如我们在历史上所有最好的球员身上看到的，决定你成功的不是你肌肉的大小，而是你大脑的速度，他的大脑一直在以最高速度运动。然后，他将自己的想法与如何摆脱棘手局面的创造性思维结合起来，这看起来非常棒。”

弗农确信，如果桑普多利亚决定出售达姆斯高，那么达姆斯高已经准备好把他的比赛带到一个新的水平。

“我认为他适应桑普多利亚的速度是不可思议的。当我们敲定这笔转会时，我们确保他在北西兰再待半年，这对他很有帮助，因为他学会了一点意大利语，他集中精力适应意大利足球。”

“我记得在这里看过一场我们在雨中踢的比赛，那是一场非常糟糕的比赛，也不是特别吸引人，但即使是在这样艰苦的场地和条件下，他的战术和技术都遥遥领先于其他人。”

“所以我很有信心在接下来的几年里看到他在欧冠的表现，我认为他不会有任何问题。”

达姆斯高是弗农密切关注的一长串球员之一。自从20多年前在加纳建立了第一所“梦想之权学院”以来，这位前曼联球探一直在寻找人才加入不断扩大的学院体系，希望创造出在正常体系中不一定为某些年轻人提供的途径。

丹麦是他们第二所学院的所在地，北西兰是梦想之权拥有的第一家俱乐部，他们计划在不久的将来扩张到埃及。

虽然他们很可能希望能偶遇下一个克里斯蒂亚诺-罗纳尔多，但这种模式的架构既围绕足球，也围绕教育和个人发展。

弗农解释道：“今年我们将考察来自加纳、科特迪瓦和埃及的5万名球员，我们也会对所有孩子进行学业检查。””

“我们录取的一些孩子是社区里最聪明的孩子，而且是相当好的球员，而另一些孩子可能是伟大的球员，同时比较聪明，还有一些是伟大的球员，但在学业上远远落后。然后我们也尝试着在团队中找出一个有个性的，有灵魂，有那种难以定义的火花的孩子。”

“你只知道他们的个性很特别。我们学院当中最成功的一些人后来并没有成为职业足球运动员，而是在美国大学里表现出色，然后找到好工作。”

“我们认为，学院应该从更全面的角度来看待自己所能发挥的作用，在社区中发展不同的形象，而不仅仅是关注球员的价值，一些学院在这种思路中有些迷失了。”

尽管如此，球员的价值仍然很重要。去年夏天，达姆斯高以670万欧元的价格转会桑普多利亚，这笔钱被学院用来培养下一批球员，弗农希望达姆斯高他们会为此感到自豪和骄傲。

达姆斯高并不是唯一一个弗农关注的丹麦国家队球员。布伦特福德中场球员马赛厄斯-延森和博洛尼亚边锋安德烈亚斯-奥尔森也通过北西兰的青训营来到国家队。然后是教练胡尔曼德，他在2019年接过国家队的工作前，刚刚完成自己在北西兰的第二个赛季。

弗农认为，这些球员从小就被灌输的心态是丹麦进入欧洲杯四分之一决赛的关键，这也给了胡尔曼德在拥有这些价值观的俱乐部执教的机会。

弗农说道：“我们相信，他们在我们这里获得的很多经验有助于他们在更年轻的时候适应和应对压力，这可能比在其他环境中学到的还更有效。”

在丹麦对阵芬兰的首场比赛中，克里斯蒂安-埃里克森因心脏骤停突然倒地，整支球队的精神力量受到了难以想象的考验。

但球队彼此团结的方式证明了他们是独立的个体，而不仅仅是球员。

弗农说道：“在那可怕的10分钟里，我们看到了那么多‘丹麦性’，这是我在过去5年半里明白的一点。这是真正团结整个国家的原因，因为在危机中，你真的会知道自己最好的特质是什么，这是本能的表现。”

正是这种力量、韧性和球迷们令人难以置信的支持帮助丹麦在比赛中不断前进，现在球队将明天凌晨的欧洲杯四分之一决赛中对阵捷克。由于专注于情感方面，球队的心理力量、韧性和他们的战术能力多少被忽略了。

弗农说道：“卡斯帕-舒梅切尔是我见过的最好的场上教练之一，甚至可能是最好的。关键的战术因素包括他们的防守，他们在比赛中的战术调整以及换人时间安排。”

“我相信每个了解足球的人都看到了，从一开始，丹麦的打法和战术设置都是顶级的。我是一个英国人，我不确定如果丹麦和英格兰都晋级半决赛，这会不会是一场有吸引力的比赛。”