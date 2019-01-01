C罗平息风波：我确实有伤 是媒体在制造争议

葡萄牙前锋在国际比赛日之前引起了一阵骚动，但是他坚持说关于他和俱乐部主帅不和的报道是错误的。

最近几周，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多两次在尤文图斯被换下，主教练毛里齐奥·萨里认为他并没有完全健康。

萨里拒绝批评他的前锋的行为，坚持说他愿意参加比赛，尽管他仍在与膝伤作斗争。

这并没有阻止关于他们之间不和的谣言，尽管C·罗纳尔多已经确认了他的健康问题，希望结束这种猜测。

“在过去的三周里，我一直在踢有限的比赛。”他在周日葡萄牙2-0战胜卢森堡后告诉记者：“没有争议，是你在制造争议。我不喜欢被替换，但是我在过去的三周里踢得很有限，我试着帮助尤文，甚至带伤上阵。”

“我还不是100%的状态，但是当我为俱乐部或球队做出牺牲的时候，我很自豪，因为我知道有很多比赛可以争取。在尤文图斯，国际米兰施加了很大的压力。我们现在领先两分，但我们不能掉以轻心，因为如果我们打平或输掉比赛，他们就会追上我们，我会牺牲自己。”

“我从来没有受过重伤。我一年要踢五六十场比赛，但总有一天会有意料之外的事情发生：这是一个让我无法100%发挥的疼痛。但我总是尽力帮忙。在这个问题上有很多争议，但并没有太多可关注的。我们赢了。尤文图斯排在第一，我们（葡萄牙）晋级了，我将尽快100%康复。”