C罗帽子戏法 挽救曼联于全面崩溃

在这个夜晚，曼联需要一种解毒剂来解决场内外日益严重的有毒气氛，克里斯蒂亚诺-罗纳尔多站了出来。

尽管名声在外，但这位五次金球奖得主很少通过任意球得分，所以当他的25码任意球飞入诺维奇的球门，连续两场主场联赛完成帽子戏法时，老特拉福德的屋顶被球迷的欢呼声掀开了。

他的帽子戏法为红魔赢得了一场关键的3-2的胜利，这反过来又阻止了他们的赛季进入完全崩溃状态——至少现在是这样。

曼联的球迷们在开球前已经明确表示，他们认为俱乐部的问题出在老板格雷泽家族身上。

数千人在老特拉福德球场外抗议俱乐部的老板，但那些游行的人——他们决定抵制比赛的前17分钟，以代表格雷泽控制曼联的17年——清楚地表明，这不再仅仅是关于老板的问题。

本赛季曼联已经有很多糟糕的表现，球迷们已经将他们的愤怒转向俱乐部表现不佳的球员。

一个与抗议活动有关的匿名球迷团体的声明表示："现在早已不是这些工资极高的盗贼们交差的时候了，所以，和格雷泽们一样，他们需要离开俱乐部。”

从历史上看，许多曼联球迷会认为他们从来没有背叛过球员，但在比赛的下半场，排名垫底的诺维奇将比分改写成2-2，情况发生了变化。

当博格巴被拉什福德换下时，他被嘘出了球场，坐在斯特雷特福德看台的一些人发起了"博格巴滚蛋"的合唱。

仅仅三分钟后，这些球迷还发出了"你不适合穿这件球衣"的声音。

在这支曼联队中，有很多人都可以成为球迷发泄的目标，但C罗不是其中之一

这三个进球使他本赛季在各项赛事中的进球数达到21个，他已经连续16个赛季打进超过20球。

针对本赛季外界对自己的所有批评，C罗再次表明他可以成为这支球队的救星，而不是他们的问题。

他是一个经验丰富的射手，能够一次又一次地拯救他的队友，即使在另一个充满防守错误的表现之后。

朗尼克的球队将面临更多的问题，因为他们在对阵排名垫底的球队时浪费了两球的领先优势，在C罗开场的两球之后，基兰-道尔和特穆-普基在半场结束前为金丝雀扳平比分。

球员们互相指责，但这次没有人指责C罗。

早些时候，热刺在主场输给了布莱顿，阿森纳在客场输给了南安普顿，而曼联赢了，在争四方面，红魔看起来就像一只有九条命的猫。

还有六场联赛，现在只落后第四的热刺三分，他们还能挽回前四吗？

周二，安菲尔德球场等待着他们，这场比赛将提供很多答案。