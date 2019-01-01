C罗：希望在决赛才碰上皇马 我的伤病已经好了

葡萄牙人已经完全康复，他说他更愿意在本赛季的欧冠16强比赛中避开他的老东家。

尤文图斯超级球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多将很高兴有机会在2019-20欧冠决赛中与皇家马德里重聚。

葡萄牙人在伯纳乌度过了令人难忘的9年，然后在2018年夏天前往都灵。

他有机会在本赛季欧冠16强中对阵熟悉的面孔，而皇马在A组中以小组第二出线。

C·罗纳尔多帮助尤文在积分榜上名列前茅，现在他正在等待斑马军团在淘汰赛中的对手。

他并不愿意碰上皇马，但他承认在欧洲主要赛事的某个阶段有机会面对白衣军团对他很有吸引力。

C·罗纳尔多告诉意大利天空体育：“皇马是一支非凡的球队，但如果你问我，我宁愿以后再面对他们。在决赛？我现在就报名参加决赛。”

这位五次金球奖得主正在尽他最大的努力来结束尤文图斯对欧洲大陆荣誉的漫长等待。

他在周三对阵勒沃库森的比赛中再次进球，并声称他已经从11月的伤病中恢复过来。

C·罗纳尔多补充道：“我感觉很好，我的身体问题已经过去了。四个星期以来我一直带着一点疼痛打球，但是现在我已经好了。”

“球队踢得很好，我们在下半场踢得很好，我们是小组第一，我的情况也有所改善，我更有信心了。我希望这样继续下去。”

尤文在C·罗纳尔多、伊瓜因和迪巴拉同时上场的情况下完成了他们最近的一场比赛。

毛里齐奥·萨里在最近的比赛中没有让三个可怕的前锋搭档，但是C·罗纳尔多声称他很享受和两个有天赋的阿根廷球星一起工作。

他说：“不管我是和迪巴拉还是伊瓜因一起踢球，这都是美好的。我喜欢和他们一起踢球，我们在球场上有很多乐趣，但是教练是做决定的人，我们必须尊重他们。但我不能否认我们有很多乐趣。”