C罗已为欧冠的魅力部分做好准备：下个对手是谁

葡萄牙球星对球队进入淘汰赛阶段的潜力感到兴奋。尽管在周三的比赛中输掉了比赛，但葡萄牙仍然以小组第一的身份出线。

C罗正在期待再次享受冠军联赛“美丽的部分”，他相信尤文图斯将为16强做好准备，尽管他们在对年轻人的比赛中遭遇了败仗。

意大利冠军球队尤文图斯以1:2负于小男孩，但仍然以H组第一名，排在曼联之前晋级淘汰赛阶段。

在开球前就已经晋级16强的尤文被年轻人球员瓦罗梅开二度抢走了风头，于是尝到了他们本赛季第一次客场失利的滋味，

然而，带着欧冠三连冠的成绩在夏天离开皇家马德里队的C罗在这场比赛后他表现得很乐观。

这位33岁的超级巨星在对阵年轻人的比赛中击中了门柱，他对记者说:“冠军联赛从现在开始了美好的部分，我相信我们会做好充分的准备。”

“我很冷静，因为我知道这支球队和我的潜力。”

“我本可以轻松地进几个球，但这是足球，我们必须开始关注下一场比赛。”

在伯尔尼，前法国国脚在比赛还剩22分钟时通过点球将比分扩大了一倍。

由于C罗的帮助，迪巴拉在比赛结束前10分钟缩小了比分差距，但是尤文却未能在客场找到扳平比分的机会。

“我们知道这将是一场艰难的比赛。”尤文中场埃姆雷·詹补充道，“我们在上半场有机会，但没有进球。我认为这对我们来说是最大的教训。

“在他们进球后，我们知道比赛将会变得困难。但我们很高兴能成为小组第一，这是我们想要实现的，让我们看看谁是我们下一个对手。”