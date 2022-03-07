C罗姐姐点赞推文称球员没受伤 引发争议

曼联今天凌晨1-4惨败曼城，C罗没有参加比赛，随后他的姐姐在社交媒体上点赞了一条声称C罗没有受伤的动态，引发了争议。

这位37岁的葡萄牙巨星甚至没有随队前往伊蒂哈德球场，有消息称在得知自己不会首发后，C罗生气地直接乘飞机返回了葡萄牙。

曼联主帅朗尼克称C罗有伤在身，因此无法出战，但有消息表示，C罗并没有受伤，只是被弃用。

一个C罗球迷账号在赛后发出了这样一条动态：“C罗没有受伤也没有生病，他100%健康。大家早上好，你们和我一样感到伤心和愤怒，因为朗尼克决定因为战术原因把C罗排除在德比战外，毁了我们的周末。”

C罗的姐姐卡地亚-阿维罗随后点赞了这条动态，被认为是同意C罗缺阵并非因为伤病。

在赛前和赛后，朗尼克都表示C罗受伤了，他说道：“我必须相信我的医疗部门，我们的医生在周五早晨训练前来找我，和我说C罗无法训练，因为他的臀部肌肉受伤，周六情况也一样。”

曼联名宿罗伊-基恩则这个说法表示怀疑，他告诉天空体育：“C罗缺阵似乎有更深的原因，我不喜欢主帅谈论这个臀部伤势的问题，我不明白。”

“我们总说C罗像一台机器，他很少受伤，然而现在朗尼克时不时地说他臀部有伤，我觉得不合理。”