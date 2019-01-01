C罗姐姐怒斥范戴克金球红毯玩笑：拿了冠军再谈

卡蒂亚·阿威罗在社交媒体上为她的弟弟辩护，回应这位利物浦后卫半开玩笑的言论。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的姐姐卡蒂亚·阿威罗在Instagram上回击了范戴克，此前这位后卫开玩笑说这位尤文图斯前锋不是今年金球奖的“竞争对手”。

本周一，巴塞罗那球星梅西在巴黎第六次获得了这一令人垂涎的个人奖项，利物浦中后卫范戴克在最后一轮投票中位居第二。

五届金球奖得主罗纳尔多没有出席颁奖典礼，而是选择在米兰的足球盛会上露面，领取他的“意甲最佳球员”奖。

范戴克在红毯上采访时，对34岁的C罗的缺席发表了评论，开玩笑说他这次并没有赢得金球奖的希望。

当被问及罗纳尔多的缺席是否意味着他少了一个竞争对手时，范戴克回答说:“那他是对手吗？”

罗纳尔多的姐姐阿威罗在Instagram上发泄了她对范戴克的言论的愤怒，表示她相信这位利物浦的当家球星和她哥哥并不在一个联赛里。

“现在，亲爱的维吉尔，你要去的地方，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多已经去了一千次，又回来了一千次。”她开始说。

“你看，我亲爱的维吉尔，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在这个国家赢得过三次冠军，而你在这个国家已经打了很多年的球，却仍然没有拿到奖杯。”

“克里斯蒂亚诺·罗纳尔多甚至是在国家队上与维吉尔交手的最好的球员和最佳射手。顺便说一下，他甚至比你还小。”

“然后，亲爱的维吉尔，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多去了其他地方，但也成为俱乐部足球历史上最伟大的球员。”

“维吉尔，皇家马德里有告诉你什么了吗？也许是这样，因为这个拥有C罗的俱乐部甚至在冠军联赛决赛中击败了你。在这些(金球奖)中，罗纳尔多已经有五个，维吉尔。”

“那个叫做罗纳尔多的小伙子，还有他的队友们，在决赛中击败了你的‘橙衣军团’。很难吗，维吉尔？我们很遗憾。但亲爱的维吉尔，在他职业生涯中最不成功的时期之一，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多获得的冠军甚至比你还多。太棒了，不是吗？”

“现在，维吉尔，(你去)赢得真正有意义的冠军，然后我们再谈。当你有了一些奖杯时，你也许可以和克里斯蒂亚诺坐在一起。或者，正如我们家乡的老话所说的，它生长并出现了！对我来说，克里斯蒂亚诺，你是，你永远是世界上最好的球员！！！”

与此同时，范戴克在皮尔斯·摩根(Piers Morgan)在推特(Twitter)上提到他之后，澄清了自己的言论，坚称自己只尊重罗纳尔多，他的“玩笑”被断章取义了。

他说:“皮尔斯，如果你愿意听完整个采访，你就会知道我对他们两人只有尊重。”