C罗在正确时间逃离皇马 梅西却在巴萨苦苦支撑

巴萨在欧洲赛场上苦苦挣扎，而C罗的尤文图斯之旅已经赢得了两次冠军。

莱昂内尔·梅西与巴塞罗那陷入了长时间的僵局，但在今年夏天里斯本一个闷热的夜晚，他终于爆发了。

他与巴塞罗那完美的合作关系被毁，巴塞罗那在欧冠四分之一决赛中以2-8的惨败被拜仁慕尼黑淘汰出局。

梅西终于受够了，就像两个赛季前皇马历史最佳射手克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一样，33岁的梅西想要离开。

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尽管对巴托梅乌被解职后的董事会，以及球队在罗马和安菲尔德崩盘的方式心存疑虑，梅西还是留下了，希望能在他十几岁就效力的俱乐部再次赢得欧冠。

在这次羞辱之前，想要离开他的战友，离开舒适的巴塞罗那环境，离开这个已经成为他家的城市，这种想法实在是太过分了。

梅西竭尽所能想要离开，他要求俱乐部尊重他合同中的条款，允许他在赛季结束后自由离开。对于一个害羞的人物来说，这是一个大胆的公开举动。

然而，由于新型冠状病毒大流行推迟了比赛的结束，梅西不得不做出决定的日期早已过去，而巴托梅乌则一直留着这位前锋。

把他喜欢的俱乐部带到球场上对梅西来说太难了，他已经放弃了这个赛季。

随着C罗在周二以两届意甲冠军的身份回到西班牙，梅西将会想知道如果他能够逃脱的话会发生什么。

梅西和C罗在西甲占据了近十年的地位，每年他们都在争夺金靴奖和金球奖，分别是巴塞罗那和皇家马德里的领袖。

当你想到西班牙足球，你会想到梅西对C罗，10号对7号，甚至阿根廷对葡萄牙。如今的联赛已今非昔比，梅西也不例外。

这个赛季巴塞罗那深陷困境，我们只在一些瞬间能看到梅西的实力，巴塞罗那排名第八，落后夺冠热门马德里竞技12分。

2018年，C罗知道自己在马德里的美好时光即将结束，于是决定离开。他指出，主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯不再认为他是“不可或缺的”，而且确信他自己的观点。

这位葡萄牙前锋曾在俱乐部获得过四次欧冠冠军，打进了450个进球，他决定在别处度过自己的最后几年职业生涯。出于各种原因，C·罗纳尔多选择了意大利和尤文图斯。

有利的税法意味着，他可以比在西班牙或英格兰保留更多的薪水，球员的踢球风格适合他的高龄，而且他仍然可以与欧洲大陆最好的球队之一争夺重要荣誉。

然而，梅西指出，巴塞罗那在转会市场上做出了错误的决定，把从内马尔得到的钱挥霍在库蒂尼奥、奥斯曼·登贝莱和格里兹曼身上，但仍然抱着在诺坎普成功的希望。

这是一个错误，在他周围的巴塞罗那帝国迅速崩溃的情况下，当他最终决定离开的时候，巴托梅乌却不允许。

“事实是，我们已经很长一段时间没有任何计划了，他们在进行的过程中巧妙地处理一切，堵住漏洞。”梅西在接受够力足球的全球独家采访时表示。

在阿莱格里和萨里的带领下，C罗是尤文的关键人物，他在本赛季意甲的6场比赛中打进了8球。

C罗在周六的比赛中微笑着接过了一件标志着他职业生涯第750个进球的球衣，但是在西班牙，他的老对手巴萨却不敌升班马加的斯。

梅西本赛季在运动战中只进了2个球，在西甲的10场比赛中进了4个球，在罗纳德·科曼那套令人费解的拼图游戏中，他看上去就像是拼图中的一块奇怪的碎片。球队对梅西的依赖已经写在了他们的肌肉记忆里，但是现在要想带领巴萨摆脱困境似乎已经超出了他的能力范围。

如果梅西今年夏天加盟曼城，情况会有多大的不同呢？他可能会为瓜迪奥拉的球队带来本赛季缺少的进球。

看到梅西的处境，C·罗纳尔多会越来越确信他是在正确的时间逃离了马德里。尽管齐达内的球队上赛季赢得了西甲冠军，但他们已是强弩之末，从一系列点球引发的险胜中获利。

在欧冠中，他们被曼城轻松淘汰，而在2018-19赛季的十六强中也被阿贾克斯早早淘汰。

在巴塞罗那2-0战胜尤文图斯的小组赛中，梅西收获小胜，那就是他在点球上进球，而C·罗纳尔多因为感染了Covid-19而错过了这一机会，但现在毫无疑问，C罗处于一个更好的位置。

周二，当这对宿敌在诺坎普相遇，决一死战，决定谁将在G组中第一，以及谁将在这对长期竞争对手中拥有最终的话语权时，梅西很难不去想可能会发生什么。