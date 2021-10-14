C罗国家队10次戴帽 成为历史上国家队帽子戏法次数最多的球员

在最近的2022年世界杯预选赛中，这位五届金球奖得主表现得非常冷酷

在葡萄牙5-0大胜卢森堡的比赛中，C罗上演帽子戏法，成为首位在国家队10次戴帽的男子球员。

这场比赛，C罗通过点球梅开二度，随后头球破门完成帽子戏法，帮助葡萄牙5-0大胜。

这位曼联球星目前已经为葡萄牙国家队贡献了115个进球，在上周末葡萄牙3-0战胜卡塔尔的比赛中也打入一球，并在国际比赛中树立了又一个里程碑。

C罗生涯至今已58次上演帽子戏法，其中为国家队戴帽10次，是历史上唯一一个为国家队戴帽10次的球员。

另外，C罗现在的国家队进球数比伊朗传奇球星阿里-代伊多6个。去年9月，C罗刚刚打破了代伊保持了15年的纪录。

到目前为止，C罗已代表葡萄牙踢了182场比赛，这使他成为欧洲国家队出场次数最多的球员，世界范围内，他只比前纪录保持者马来西亚国脚苏进安少13场。

赛后，C罗在Instagram上发文鼓励了球队，他写到：“又一场胜利，又向我们的目标迈进了一步，又一个捍卫我们球衣颜色的历史性夜晚！”

“当我们在主场比赛，在一群自始至终关心我们的球迷面前踢球时，一切都变得容易了……”

“我已经承诺会不断追寻更多，这是我的DNA，也是我们的DNA，我们从不满足，我们从不放松警惕，我们一直在前进。”