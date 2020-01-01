C罗回归意隔离两周 塔雷警告意体育部长别越权

葡萄牙前锋在他的祖国呆了近两个月后，周一回到了都灵城，而后他将被隔离两周。

当新型冠状病毒疫情袭击意大利，迫使该国进入封锁状态时，这名葡萄牙攻击手在他的家乡马德拉呆了近两个月时间。

罗纳尔多预计将在5月18日回到俱乐部，意甲豪门原定于5月18日恢复训练。

在许多地区允许训练中心重新开放后，意大利政府将日期提前到5月4日，这促使尤文图斯提前召回了那些在新型冠状病毒疫情恶化后而离开意大利的外国球员。

其他球队

归队的球员在到达意大利之前必须接受两周的隔离，然后才能开始训练。

当35岁的罗纳尔多和他的家人在返回都灵的路上时，他的许多队友正在尤文图斯训练中心接受冠状病毒检测。

阿隆·拉姆塞、费德里科·贝纳德斯基、胡安·夸德拉多、卡洛·平索里奥和正在从伤病中恢复的梅里赫·德米拉尔都接受了检查。

从周二开始，训练将恢复，但球员们必须自己努力遵守社交距离规则。

尽管所有20家意甲俱乐部都投票决定，只要一切安全，赛季就可以重新开始，现在他们也可以轻松地回到训练中，但意甲何时重新开始仍然是个未知数。

尽管政府决定取消对团队项目运动员重返训练的限制，国家体育部长文森佐·斯帕达弗拉表示，足球“不可能”很快恢复。

一直有传闻称政府可能会禁止在9月1日之前举行足球比赛，但意大利足协主席加布里埃勒·格拉维纳警告说，这一行为将意味着“意大利足球的死亡”，而拉齐奥体育主管塔雷也表示联赛必须恢复和完成。

阿尔巴尼亚人表示：“我听说了，意大利体育部长可能会在本周下达足球比赛不能恢复的命令，但那并不在他的职权范围之内。国际足联、欧足联和意大利足协都表示联赛必须在年内完成。”

“如果我们不能在6月重启联赛，那我们就等到可以的时候再重启。”