C罗回归了 但曼联是否更接近赢得欧冠冠军呢？

葡萄牙人非常渴望为自己的收藏再添一座奖杯，但他加盟的俱乐部最近在这项赛事上的记录很糟糕

这是C罗时隔12年110天再次代表曼联参加欧冠联赛。在罗马的那一天是他的告别之歌，为他在老特拉福德的第一次满载奖杯的生涯画上了句号。

在欧冠决赛中0-2输给巴塞罗那并不是他想要的再见，从那以后，C罗和曼联就在这项赛事中走上了不同的道路。

他带领皇家马德里赢得了四次欧冠冠军，成为了欧冠历史上进球最多的球员，而曼联自从2008年在莫斯科点球大战中战胜切尔西后就再没有赢得过这一荣誉。

曼联今夏的引援工作很顺利，尤其是C罗的到来，使得博彩公司大幅降低了索尔斯克亚的球队本赛季夺冠的赔率。

他们真的能做到吗？C罗会成为催化剂吗？

索尔斯克亚在他执教的10场欧冠比赛中只赢了4场，其他6场都输掉了，上赛季小组赛被淘汰是挪威人执教以来的最低谷之一。

那么，现在有什么改变了呢?

索尔斯克亚在周一说道：“我们的失望已经够多了，这是肯定的，我们有过一些重要的时刻，但这支球队在过去的几个赛季中成长和成熟了。这一直是我们的计划。回到我作为球员刚刚加盟曼联的时候，我们有一支经验丰富、实力强大的球队可以挑战荣誉。”

“有像德赫亚和马奎尔这样的球员，我们有了球队的脊梁，你可以看到他们的经验和质量。当然，瓦拉内和C罗则添加了最后一点色彩……不是最后一点，这是我们必须购买的额外的东西，除非你自己赢了四次欧冠冠军。”

“我们已经清楚地知道，这支球队很特别。他们互相照顾，气氛真的很好，这对我们来说肯定很有好处。”

C罗是其中很重要的一部分。他在尤文图斯的经历最终被判定为失败的主要原因之一是，当他加盟尤文图斯时，人们期望他将为俱乐部带来自1996年以来的第一座欧冠冠军，但这从来没有发生。

他在曼联不会被用同样的标准来评判，但他的存在足以帮助球队回到巅峰。

他的加盟提升了整支球队。替补门将李-格兰特开玩笑说，在周六对阵纽卡斯尔C罗完成其曼联生涯的第二次处子秀之前，球队酒店里没有人碰过甜点。这是索尔斯克亚在周二对阵年轻男孩的赛前新闻发布会上一笑置之的事情，但这种情绪确实存在。

人们希望C罗的回归将让他周围的人提高水平，如果他能在对阵伯尔尼年轻人的比赛中出场，他将追平欧冠的历史出场记录——177场，追平卡西利亚斯，而且他已经打进了134个进球。

此外，他还获得了5座欧冠冠军，4座世俱杯冠军，1座超级杯冠军，1座欧洲杯冠军和1座欧国联冠军，你可以看到，他有能力带领一支球队走向辉煌。

这段经历，当然还有他的进球，可能是这个赛季索尔斯克亚的不同之处。在上个赛季的小组赛中，1-2负于伊斯坦布尔是一场尴尬的比赛。不仅是防守糟糕，而且曼联不知道如何赢得欧冠比赛的弱点也暴露了出来。

但有了C罗、瓦拉内和博格巴这样的球员，曼联正在打造一支拥有冠军球员的球队。这和索尔斯克亚2018年接手的那支曼联完全不同。

不同的外表带来了更高的标准和更高的期望。在本赛季的比赛中，红魔没有任何理由不与强队较量。

F组不会轻易被曼联击败，但这确实是对红魔有利的一个分组。踢完在瑞士联赛中排名第四的伯尔尼年轻人之后，曼联将迎战比利亚雷亚尔和亚特兰大。从理论上讲，这是一个他们应该能够驾驭的小组，对索尔斯克亚来说，他们必须做到。

索尔斯克亚说了很多关于他的球队取得的进步，这在英超联赛中很明显，他们至少希望在本赛季挑战英超冠军。

但在欧战赛场，情况就不同了。

他们上赛季打进了欧联杯的决赛，但是对于一支像曼联这样的俱乐部来说，他们需要挑战欧洲的精英，而不是在二线赛事中争冠。

周一下午，当C罗和博格巴最后一次上场训练时，摄像机在耐心地等待着。



球队的其他队员已经现身了一段时间，他们正在评估今晚球场的人造草皮，但是媒体的注意力仍然集中在球员通道上，等待着C罗的出现。

无论是在训练中，还是在欧冠决赛中，人们一直期待着C罗的表现和发挥，而这一点从未困扰过他。他喜欢别人的关注，但他无法靠一己之力赢球。

他可以帮助球队提升到一个新的水平，但是索尔斯克亚的球队必须证明他们在过去三年里已经成长了。

欧冠冠军对C罗来说将是一个梦幻般的结果，但要想激励曼联夺得2008年以来的首个欧冠冠军，还需要更多的努力。

索尔斯克亚在周一说道：“我们现在进入的目标是在欧冠中一路走到最后。”

压力是存在的，尤其是对索尔斯克亚来说。