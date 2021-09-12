C罗回到曼联的第一个星期：影响着年轻人 与索尔斯克亚讨论了点球主罚问题

这位五次金球奖得主在本周末纽卡斯尔做客老特拉福德的英超联赛中为红魔完成第二次处子秀

上周四，当C罗在曼彻斯特机场的私人候机楼着陆时，迎接他的是一张熟悉的面孔。

达伦-弗莱彻刚刚从一个慈善高尔夫活动中回来，他和弗格森爵士在那里，欢迎他的前队友，欢迎他回到曼联。

作为技术总监的弗莱彻在现场迎接这位36岁的球员是再合适不过了；他和弗格森在将葡萄牙国脚从尤文图斯带到老特拉福德的过程中发挥了重要作用。

主教练索尔斯克亚周五表示，罗纳尔多永远不可能签约曼城，但随着经纪人门德斯和瓜迪奥拉的球队之间的谈判，曼联突袭并达成了交易。

C罗将前往葡萄牙参加国家队比赛，在加入费尔南多-桑托斯的大名单之前，他在里斯本完成了曼联的体检。

在对阵爱尔兰的比赛中，他因脱下球衣庆祝成为世界足坛国家队历史最佳射手而得到一张黄牌，导致下场比赛他将被停赛。

他飞往曼彻斯特的航班提前了，2016欧洲杯冠军教练桑托斯提前让他离开了葡萄牙国家队。

与伴侣乔治娜和四个孩子在柴郡的新家隔离了一段时间后，C罗回到了他熟悉的地方——俱乐部的卡灵顿训练基地。

俱乐部消息人士告诉够力足球，这次转会对C罗来说不是“重温过去”，而是书写新的篇章。然而，当他第一天来到曼联训练的时候，这与他第一次在曼联的时候的相似之处很难被忽视。

他开着兰博基尼在同一条土路和同一条车道上行驶，在接待处遇到了同样熟悉的面孔。

他第一次在索尔斯克亚的办公室见到这位曼联主帅时，场面也和2003年如出一辙。那天，C罗站在弗格森旁边，身穿一件明亮的范思哲毛衣，笑容满面地迎接他的第一次训练。

这一次C罗穿的衣服变得不同，教练和转会的环境也不同。当他18年前第一次来到这里时，他还是一个想给人留下深刻印象的少年。而现在，他作为世界上有史以来获得荣誉最多、最著名的运动员回归。

索尔斯克亚表示，由于两人之间的“相互尊重”，从队友到教练的过渡到目前为止是很容易的，但挪威人将面临一些艰难的决定和谈话，例如关于谁将在本赛季主罚点球的谈话就已经展开了。

此外，罗纳尔多最初几次训练后的统计数据表明，我们没有理由担心他的速度——这是怀疑C罗会在第二次征战英超时表现挣扎的众多观点之一。

他的到来在更衣室里引起了轰动，在周二与索尔斯克亚会面后，他和没有参加国家队比赛的队员一起训练。像格林伍德、马塔、范德贝克和弗雷德都参与了C罗的第一次训练。

俱乐部期待C罗将成为更衣室里的领袖之一，能够激励球队的年轻球员，尼尔-伍德的三名U23球员已经有机会与这位五届金球奖得主一起训练了。

边后卫阿尔瓦罗-费尔南德斯、前锋乔-胡吉尔和汉尼拔-梅布里都在现场。

索尔斯克亚在谈到C罗的影响时说道：“格林伍德、桑乔、范德贝克、汉尼拔和拉什福德……这个小组的年轻球员们可以从一些令人难以置信的专业球员身上学习。”

“C罗一直是最好的球员之一，我们还有瓦拉内、马塔、马蒂亚、博格巴和费尔南德斯。”

“年轻人们要向很多球员学习，学习如何应对职业生涯中的起伏，以及如何做好准备。我确定我没有在这里一一提到所有人，如果我忘了一些名字，请别杀了我。”

“当你有这样的球员时，你就没有藏身之地了，因为如果你做错了什么事，你就会被告知。”

“当我在这里踢球的时候，当我走进更衣室的时候，罗伊-基恩看到我在铲球时摔倒，或者没有跑动，他就会告诉我。”

“我最终成为了其中一个告诉队友做得不够好的人，这就是曼联应该有的样子，我们应该有一些有经验的领袖来制定标准。”

“这个人并不总是弗格森爵士，也不总是我或教练。我们很幸运，我们有像马奎尔这样的球员，他在两年前来到这里，他是一个令人难以置信的队长，在困难时期他是非常坚强。”

“我们现在处于一个有利的位置，那些渴望成为和我们谈论的球员一样优秀的小将身上也应该汲取到经验。”

胡吉尔、阿尔瓦罗-费尔南德斯和汉尼拔不会参加对阵纽卡斯尔的比赛，但是让他们有机会向C罗学习，是曼联把C罗带回到俱乐部的原因之一。

在训练场上，C罗在老特拉福德的第二次处子秀之前的四天进行了艰苦的训练。他的家人已经适应了柴郡的生活，在乡村散步，儿子小克里斯蒂亚诺-罗纳尔多回到了学校并开始上课。

C罗在场外也创造了前所未有的商业浪潮，俱乐部商店外每天都排着长队，球迷们渴望得到他的新7号球衣，许多官方库存已经售罄，正在等待重新进货。

还有就是首秀比赛的门票问题。球迷们对C罗的需求是如此之高，以至于不惜出几千英镑买一张门票。

C罗在曼联的第二个篇章才刚刚开始。