C罗和马奎尔"陷入曼联新的内斗" 报道称两人因谁该当队长而发生权力斗争

曼联队长马奎尔否认了那些关于自己和C罗在曼联争权的传闻。

《每日镜报》是最新一家表示马奎尔的权威因C罗的存在而削弱的媒体，有传闻称，朗尼克将在未来某个时候把队长袖标交给C罗，还有报道表示曼联队内帮派林立。

马奎尔迅速反驳了这些言论，他说道：“我看过很多关于这支俱乐部的不实报道，而这又是另一篇不实报道。我不会对媒体说的话逐条回应，但我需要说清楚这件事，我们团结一致，而且专注于周日的比赛，祝大家过得开心。”

马奎尔并不是第一个认为需要对这些传闻进行公开回应的人，此前有记者表示，拉什福德和马奎尔等英格兰球员对于C罗和他的小团队脱离集体的做法感到不满，随后拉什福德在推特上作出回应称：“我们现在都能随便编故事了吗？请停止寻找分裂。”

红魔主帅朗尼克也谈到了这件事，他在对阵利兹联的比赛前告诉记者：“我必须得说，这是彻头彻尾的闹剧。我从没有和任何球员谈过潜在的换队长的事，对我来说这从来不是问题。”

“决定队长的人是我，马奎尔是我们的队长，他会继续当我们的队长，直到本赛季结束，没有其他的了。”

够力足球的曼联跟队记者夏洛特-邓克尔表示，对马奎尔来说，这几周很艰难，自从伤愈复出后，这位曼联队长一直表现挣扎。

在上个月战胜布伦特福德的比赛中，林德洛夫出场顺位已经超过马奎尔，是在林德洛夫家中遭到抢劫，俱乐部决定给他放假之后，马奎尔才夺回自己的首发位置。

朗尼克也承认马奎尔挣扎于适应新的战术风格，但表示他不会剥夺球员的队长袖标。

够力足球的消息源试图淡化更衣室内球员之间的争议，但据了解，有些球员确实希望看到一个不同的队长。

C罗、布鲁诺-费尔南德斯和德赫亚本赛季都佩戴过曼联队长袖标，但如果朗尼克剥夺了马奎尔的队长袖标，这会是一个大动作。

最近马奎尔状态糟糕，消息称朗尼克已经准备好不再让他担任队长，以减轻他的压力。据悉，朗尼克让C罗开始以身作则，带领球队前进。而在最近曼联2-0击败布莱顿之后，C罗在社交媒体上发文，称媒体上的报道都只是噪音而已，并呼吁球队专注于比赛本身。