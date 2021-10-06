C罗和梅西会不会参加2022年世界杯？

尽管赢得了所有能想到的俱乐部冠军，但世界杯冠军仍然是C罗和梅西都未能获得的荣誉

不管你喜不喜欢，我们很遗憾地进入了C罗和梅西职业生涯的暮年，他们可以说是足球史上最伟大的两名球员。

在金光闪闪的奖杯陈列柜里，这两个人仍然缺少令人垂涎的世界杯冠军，尽管他们年龄相仿，但我们是否可以在卡塔尔世界杯上看到这两个人继续登场？

到2022年卡塔尔世界杯开幕时，C罗将年满37岁，而梅西将年满35岁。

在欧洲，大多数职业足球运动员都是在35岁左右退役，这意味着C罗和梅西都已经超过了这个年龄层。

两名球员都没有给出一个退役的具体时间框架，考虑到他们的超级巨星地位，这是很自然的。

但是，尽管这两位历史最佳可能拥有超人的足球能力，但他们也不可能永远踢下去。

如果C罗和梅西出现在2022年世界杯上，可以肯定地说，这将是他们在国际大赛上的最后一次亮相。

这两位球员都没有明确表示他们计划在世界杯前退役，也没有明确表示什么时候退役，这可能是一个令人鼓舞的迹象。

对他们来说，赢得世界杯冠军的最后机会是一个诱人的想法，因为他们之前都没有代表各自的国家赢得过世界杯。

梅西曾在2014年带领阿根廷队进入世界杯决赛，但不幸输给了德国。直到今年夏天的美洲杯，他才终于结束了对国际大赛冠军的漫长等待。C罗也从未获得过世界冠军，但曾随葡萄牙赢得2016年欧洲杯和2019年欧国联冠军。

罗纳尔多公开表示，他希望在预期退休年龄之后继续踢球，他说道：“几年前，踢足球的年龄上限是30-32岁，但现在，你可以看到那些40岁的人在球场上踢球。”

“当我的身体在球场上不能做出正确的反应时，那就是离开的时候了。我在这个领域的成功是努力工作和一种生活方式的结果。我不断地工作以提高我的心理和身体能力，我渴望退役后继续我的学习。”

“我希望能活到50岁以上，学习新的东西，面对不同的挑战，并试图找到解决办法。例如，我想挑战自己的一件事就是参演电影。”

“我总是建议学习所有的新知识，这是我一直在争取的，我总是寻求学习新的知识，因为这往往能回答我心中的许多问题。”

“我们必须学习别人最好的东西，这是帮助我取得现在成就的重要部分。”

另一方面，梅西对于自己何时退役则一直含含其辞，但他在巴塞罗那的前队友哈维表示，他有信心这位35岁的阿根廷人将出现在2022年的卡塔尔世界杯决赛圈阶段。

哈维告诉《马卡报》：“我认为梅西想踢多久就踢多久，在身体水平上，他敏捷强壮，是一头充满竞争意识的猛兽。”

“我毫不怀疑他会参加2022年的卡塔尔世界杯。”