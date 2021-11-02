C罗和卡瓦尼：这对加起来70岁的锋线组合可以挽救索尔斯克亚的饭碗

当曼联在2020年10月宣布签下卡瓦尼时，有很多人质疑这笔交易。

这位33岁的球员当时已经7个月没有踢过一场正式比赛了，他以自由转会的方式来到这里，似乎并不符合俱乐部在过去22个月里一直努力争取达成的“文化重置”。

然而，曼联高层坚持认为，对于主教练索尔斯克亚来说，在更衣室里有一个赢家是至关重要的。

怀疑者认为，在未来的几年里，乌拉圭人最终会和法尔考和迪马利亚一样——这两个大牌球员在老特拉福德的名声都不佳。

但13个月过去了，这些疑虑已被彻底打消。

卡瓦尼在他的第一个赛季所造成的的影响是显而易见的。他做到了所有的事情——支持年轻球员，以身作则，最重要的是进球。

也许他对索尔斯克亚最大的影响是在上周，那是索尔斯克亚作为曼联主教练经历的最艰难的时期之一。

这位挪威加练正在寻找能够承担起责任、带领俱乐部走出四场英超联赛只拿到一分的困境的领袖。

索尔斯克亚在曼联击败热刺的比赛后说道：“周二早上卡瓦尼的训练可能是我来到曼联以来看到的最好的训练。他带领球队，向每个人展示了如何改变球队的情绪和表现。”

总的来说，曼联10月份的表现非常糟糕。在周六击败无精打采的热刺之前，他们在三场比赛中只进了3球，丢了10球，只得到1分。

他们不仅缺乏组织和沉着，而且缺乏领导能力和指挥能力。卡瓦尼在对阵热刺的比赛中进入首发阵容，让球队恢复了平衡。

这不仅仅是因为他那经常被人们所讨论的跑动，也因为他的工作投入度。他的个性和态度提振了球队，这在前几周的比赛中都没有出现过。

那他和C罗的关系呢？

有消息称，这位葡萄牙国脚和他2003年第一次加盟曼联时一样，自从他回来后，他和每个人都相处得很好。卡瓦尼也不例外。

索尔斯克亚将这对搭档描述为“一个豆荚里的两颗豌豆”，并于周六在北伦敦收获了他们蓬勃发展的合作关系所带来的果实。

在与热刺的比赛中，这对进攻搭档给球队带来的平衡是显而易见的。

当事情没有朝着C罗想要的方向发展时，他的肢体语言就很明显了——看看上周对阵利物浦时他对柯蒂斯-琼斯的粗野动作——但在对阵热刺时，他的这种行为就少多了。

不同的是这一次曼联赢了，而且他似乎也比其他前锋更了解卡瓦尼。

这并不是对分别20岁和24岁的格林伍德和拉什福德的批评，但C罗和卡瓦尼的串联和无球跑动配合看起来更自然。

由于卡瓦尼已经知道该往哪里传球，所以C罗在某些位置并不需要索要球权，他们的经验显然是这方面的优势。

另外，索尔斯克亚反复强调他的球员需要更加冷静高效。

周六是C罗和卡瓦尼首次在英超联赛中并肩首发，这或许令人惊讶，因为他们两人职业生涯的进球数加起来已经超过了1000个。

加起来70岁的年龄意味着他们不太可能在每场比赛中都登场，而索尔斯克亚的3-5-2阵型也不会在每场比赛中都被使用。

然而，在球队还在努力走出危机的时候，这样的阵型将会减少丢球，同时也会让这对锋线搭档挽救索尔斯克亚的工作。