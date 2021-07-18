C罗可能会留在尤文 但基耶萨将成为阿莱格里进攻端的领袖

斑马军团可能会不情愿地让这位高效地葡萄牙射手在今夏离队，但意大利的欧洲杯英雄被俱乐部认为是无价的。

随着2020欧洲杯结束，无聊的赛季刚刚开始，我们又一次被转会消息淹没了。

因此，立即将事实与虚构区分开来总是很重要的。

拜仁慕尼黑想签下费德里科-基耶萨吗？当然，谁不想呢？拜仁新帅朱利安-纳格斯曼已经表达了他对这位意大利边锋的欣赏之情。

纳帅告诉《图片报》：“我很早就知道他了，我觉得他很特别，因为他经常寻求一对一突破，而且射门速度很快。”

但是，仅仅因为纳格尔斯曼喜欢基耶萨，并不意味着球员就真的有可能转会拜仁。

关于切尔西的传闻也是如此。

有报道称蓝军出价1亿欧元求购基耶萨，但这是毫无根据的。据俱乐部的消息人士透露，蓝军从来没有将基耶萨看作可能的转会目标。

切尔西的首要任务是买中锋，如果今年夏天蓝军有什么重磅转会，那也会是买前锋。

然而，最重要的是要记住，尤文图斯甚至不会接受1亿欧元的报价；对斑马军团来说，基耶萨是无价的。

而且尤文有充分的理由这么认为。在欧洲杯淘汰赛中，基耶萨表现出了最好的状态，证明了自己是一个世界级的天才。

他在八分之一决赛和半决赛中都有关键进球，而在决赛中，他让英格兰尝尽苦头，直到脚踝被撞伤下场。

《米兰体育报》评价道：“他将永远是温布利的那头狮子，英格兰人们跟着他，踢他，但直到他受伤，英格兰人一直都没抓到他。”

“现在有一种强烈的感觉，那就是基耶萨将是金球奖的热门竞争者，他准备起飞了。”

基耶萨一直被认为是意大利潜在的超级明星，当然了，他是2019年意大利U21欧洲杯表现最好的球员之一。

但是当他去年夏天从佛罗伦萨转会到尤文的时候，外界也有一些怀疑的声音。

基本上，斑马军团同意租借他两个赛季，租借费用1000万欧元，俱乐部必须在2023年再支付4000万欧元买断基耶萨，另外交易中还含有价值1000万欧元的浮动条款。

尽管这笔交易是为了缓解尤文已经超负荷的财政而构造的，但尤文名宿克劳迪奥-马尔基西奥也是认为基耶萨是他的老东家溢价购买的球员之一。

马尔基西奥的担忧也是可以理解的，基萨是一个令人兴奋且才华横溢的天才球员，但考虑到尤文阵容的规模和性质，他有一个明显的问题：他踢什么位置？

皮尔洛的回应是，只要基耶萨能上场，那踢什么位置都没关系。不管是在右翼还是左翼，甚至是被要求客串边后卫，承担更多的防守责任，基耶萨都表现出色。

C罗上赛季贡献了很多进球，但是基耶萨提供了突破和渗透，在尤文最重要的比赛中不断地引领着球队进攻。

没有什么比欧冠16强输给波尔图的比赛更能说明这一点。在首回合比赛中，基耶萨打进了一个关键的客场进球，而在主场一战中，基耶萨在下半场的两个进球将比赛拖入了加时。

因此，他在欧洲杯上的英勇表现并不令人意外：这是一个为大场面而生的球员。

尽管C罗将留在都灵，但基耶萨仍然是尤文现在需要当作建队核心的人。

如果这是一个正常的市场，C罗可能已经离队了。

自2018年夏天从皇家马德里转会到尤文图斯后，C罗一直在履行自己的诺言，那就是不断进球，并提升斑马军团的品牌影响力。

然而，尤文让他失望了，俱乐部没有给他提供一支有能力挑战欧冠冠军的球队。的确，从这个意义上说，当前任体育总监帕拉蒂奇的合同在今年夏天到期后离开也就不足为奇了；总有人要为尤文在欧战中的失败付出代价。

当然，尤文正在计算糟糕的成绩所带来的损失，C罗的离开将缓解他们在一个没有球迷的赛季后所面临的财政压力。

然而，尽管这位五次金球奖得主的合同只剩下一年，但在目前的经济环境下，到目前为止，为他找到一个买家已经被证明是不可能的事。

巴黎圣日耳曼、曼联、皇家马德里——这些超级俱乐部中没有一家目前能够为一名36岁的前锋支付3100万欧元的工资和2900万欧元的转会费（这是尤文为避免出现亏损而设定的价格）。

因此，经过几周的不确定之后，据《米兰体育报》报道，C罗已经确认他将如期在7月25日参加季前训练。

C罗的回归，加上尤文正在努力出售德米拉尔和拉姆塞这样的球员，意味着在转会窗口关闭之前，斑马军团不会有重磅签约。

现在，斑马军团的首要目标是击败阿森纳签下萨索洛中场球员洛卡特利，这是一个可以实现的目标，原因有二。

首先，这位前AC米兰球星是尤文球迷。其次，更重要的是，他想参加欧冠联赛。

所以，尽管萨索洛拒绝了老妇人的第一笔价值3000万欧元的报价，但预计这笔交易最终会完成，最有可能的是有一到两名尤文球员作为交易筹码。

这将是一笔超值交易。洛卡特利，正如他在欧洲杯上证明的那样，是一名优秀的全能中场，他的到来将让尤文拥有一群令人兴奋的年轻球员。

库卢塞夫斯基可能不会像基耶萨那样很快就在尤文锁定一个主力位置，但是这位瑞典边锋，正如他在欧洲杯上展示的那样，有潜力成为一名世界级的球员，而21岁的德里赫特只会变得越来越好。

洛卡特利的加入是否足以让尤文成为冠军联赛的挑战者还不得而知，但是阿莱格里的回归肯定会有所帮助。

别忘了，在他第一次执教尤文时，他曾分别在2015年和2017年两次带队打进决赛，而在离开教练席两年之后，他现在似乎又恢复了活力。

不过，他的工作并不轻松，因为这支尤文的阵容非常不平衡。

阿莱格里的适应能力很强，但目前来看，他手下的这些前锋最适合4-2-3-1阵型，这一阵型在2017年尤文杀入欧冠决赛的过程中发挥了关键作用，但尤文目前的中场组合更适合4-3-3阵型。

当然，在带领意大利夺得2020欧洲杯冠军后，基耶利尼很有可能与俱乐部续约，很明显，尤文想使用三中卫阵型，这正是他们过去成功的基础。

尽管阿莱格里的阵型和C罗的去留仍有一些不确定性，但毫无疑问，基耶萨将是他们成功的关键。

温布利的狮子已经准备好成为尤文图斯的领袖。