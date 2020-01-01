C罗去年缺席韩国季前赛 两名球迷获得赔偿

基于“精神上的痛苦”，这两名支持者得到了一小笔钱，另有87人等待有关他们可能的赔偿的消息。

去年7月，尤文图斯与K联赛全明星队进行了一场季前赛，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多被留在替补席上，两名球迷因此得到了240英镑（312美元）的赔偿。

这场比赛的组织者Fasta承诺这位葡萄牙球星将至少踢45分钟的比赛，65000名球迷最终在三分钟内将票买光。

然而，C·罗纳尔多最终还是坐在了替补席上，球迷们对他的缺阵并不感到高兴，有报道称，梅西的名字一度被球迷们用来表达不满。

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之后，两名支持者对比赛的组织者提起诉讼，并获得全额退款和194英镑的“精神痛苦”赔偿。

“Fasta误导并利用克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的球迷为自己谋利。”当事人的律师Kim Min-ki说：“对C·罗纳尔多的球迷来说，这相当于失去了一个他们一生都钦佩和支持的球员。”

赔偿金也不可能到此为止，还有87名球迷就这场比赛提起民事诉讼，如果胜诉，每个原告将获得614英镑（799美元）。

比赛推迟了近一个小时，最终以3-3打平，韩国球迷普遍批评了尤文图斯对比赛的处理。

韩国足协向这家意大利俱乐部发出了一封正式的抗议信，随后发表了一份声明，批评了尤文图斯随后做出的回应。

“没有一个词可以形容C·罗纳尔多的缺阵。对于所发生的事情没有任何解释。”

“尤文图斯迟到了一个小时左右才到达球场，他们要求把比赛时间缩短到每半场40分钟，这是荒谬而无礼的要求，他们对此没有任何歉意。”