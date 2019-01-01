C罗助攻尤文击败巴萨大巴黎引进神童德里赫特

荷兰国脚从小就崇拜这位葡萄牙巨星，现在他们将在都灵成为队友。

尤文图斯近期历史上最重要的两次转会都是在球场上完成的，而不是在球场外。

正是球迷们去年在都灵给予克里斯蒂亚诺·罗纳尔多非凡的起立鼓掌，让这位当时的皇家马德里巨星确信斑马军团是他的俱乐部。

仅仅一年多之后，葡萄牙人就做出了令人信服的决定。

在国家队战胜荷兰队的欧国联比赛上，罗纳尔多特意找来了橙衣军团的后卫德里赫特——不是为了习惯的赛后握手，也不是为了说几句安慰的话，而是恳求他和他一起去都灵。

“一开始我并不理解他，”这位中卫承认。“我有点震惊，所以我笑了，但我什么也没说。”

“比赛结束后不久，你就完全不关心这件事了，你对自己输掉比赛感到失望，这是你唯一在想的事情。”

罗纳尔多的惊喜邀请给德里赫特留下了深刻的印象。毕竟，这位19岁的球员从小就崇拜罗纳尔多。

“当(我和我的朋友们)在花园里踢足球时，我一直就想成为克里斯蒂亚诺·罗纳尔多那样的球员。”他在5月接受采访时说。

“尤其是在他为曼联踢球的那段时间。”

“从那时起，我的第一件球衣也属于他。”

因此，罗纳尔多在尤文的效力对于德利特拒绝其他俱乐部的邀请加盟尤文起到了至关重要的作用，转会将在接下来的几个小时内得到确认。

当然，这不是唯一的因素。金钱也是关键，有超级经纪人米诺·拉伊奥拉牵涉其中的交易往往都是如此。

德里赫特更倾向于加盟巴萨，而后者球队对荷兰人追随阿贾克斯队友德容的脚步加盟诺坎普充满信心。

他们甚至给了这位后卫同样的薪水:每年900万欧元(800万英镑/ 1000万美元)。但是尤文和巴黎圣日耳曼都愿意把薪水提得更高。

当巴萨拒绝提高报价时，他们觉得让一名十几岁的球员成为他们历史上收入最高的球员之一，会让球队的一些资深成员感到厌烦，他们签下德里格特的希望很快就破灭了。

这使得只有两支球队对其作出竞争。然而，巴黎圣日耳曼的出价最终因未能满足拉伊奥拉提出的1.5亿欧元(合1.35亿英镑/ 1.7亿美元)的要求而流产，因为此类协议在法国是被禁止的。

相比之下，尤文不仅有能力而且也愿意这样做，从而为一笔7000万欧元(6300万英镑/ 8000万美元)的转会铺平了道路，这笔交易每年税后将为德里赫特带来1200万欧元(1280万英镑/ 1370万美元)的收入。

他们的急切心情是可以理解的。因为他们知道，作为一名19岁的领导者，德里赫特已经是多么鼓舞人心。

就像罗纳尔多在2018年终结了他们赢得欧冠的希望一样，德利赫特在上个赛季也是礼尚往来，他的头球帮助阿贾克斯在4月份以3-2的总比分战胜了尤文。

如果你不能打败他们，就签下他们。并不是俱乐部外的所有人都真正认为尤文有能力在连续的两个夏窗取得如此轰动的胜利。

不过，老妇人把这两笔交易都处理得很好。虽然都需要时间、精力和技巧。

当然，斑马军团多年来一直在追求罗纳尔多，去年也曾试图说服德里赫特转会都灵。

最后，他留在了阿姆斯特丹，这让阿贾克斯很高兴，而这个夏天阿贾克斯再也不会阻挡他了。

俱乐部和球员之间的关系友好的本质也是为什么德里赫特在这个市场上价值€70 (£63 m / 80美元)——曼联刚刚为年轻的万-比萨卡支付了€55米(£50米/ 63美元)——一个非常有前途的后卫,但还未在国家队中有过出场机会,在俱乐部层面，在水晶宫的一线队出场也不到50次。

相比之下，德里赫特已经和范戴克一起成为荷兰队后防线的主力，他还刚刚结束带领一支令人赏心悦目的阿贾克斯队打进欧冠半决赛的赛季。

在这种背景下，7000万欧元应该是一笔划算的交易。毕竟，我们正在谈论的是一个一代人只有一个那种的后卫，他可以在未来十年里成为任何精英防守的中坚力量。

至少，他将立即恢复老妇人的活力，因为巴尔扎利已经退休，基耶利尼在新赛季开始前将年满35岁，而32岁的莱昂纳多·博努奇在从AC米兰回来后也证明了自己远没有那么可靠。

可以理解，雷奥拉坚持1.5亿欧元的收购条款让一些尤文球迷感到不安。这表明尤文只是被当作一个垫脚石，最有可能去巴塞罗那。

与安联球场形成鲜明对比的是，诺坎普拥有不止一名世界级的中卫，这也是德利格在这个特殊的时刻拒绝加盟巴萨的原因之一。

他将不得不为自己在巴萨后卫线的位置而战；但在尤文，他则可以直接上场。

然而，斑马军团将会感到欣慰的是，在可预见的未来，他们已经在市场上获得了最有前途的年轻后卫，一个有能力加强上赛季欧冠淘汰赛阶段错漏不堪的防守的人。

此外，即使巴萨明年再次来寻求皮克的替代者，经纪人罗纳尔多也可以再次被启用来对德里赫特说上几句挽留的话。