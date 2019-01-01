C罗不能解决所有问题 阿莱格里将继续执教尤文

尽管尤文图斯在欧冠四分之一决赛中被阿贾克斯淘汰出局，但主帅阿莱格里表示，他下个赛季会继续执教斑马军团。

北京时间4月17日，在今天凌晨进行的欧冠四分之一决赛次回合中，C罗的头球帮助尤文图斯取得领先，但是范德贝克在比赛上半时就将比分扳平，下半时德里赫特头球一锤定音，尤文图斯在主场1-2不敌阿贾克斯，从而总比分2-3惨遭淘汰。

“我们在比赛上半时表现得很好，不过在我们控球的时候球队踢得过于放松，而下半场球队的表现一直没有改观，”主帅阿莱格里在赛后表示。

“足球就是这样，当你丢球后，球员们的心态就会发生改变，恐惧会限制你的发挥。”

“阿贾克斯的表现完全配得上这样的比赛结果，他们也配得上晋级欧冠半决赛。我要向阿贾克斯致敬，别忘了，前几年他们还参加过欧联杯决赛。”

尤文图斯在本场比赛之前遭遇大规模伤病，包括曼朱基奇、基耶利尼、道格拉斯-科斯塔等球员，都出现了伤病情况，而迪巴拉在比赛半场时更是受伤离场。

“进入四分之一决赛后，我们总希望所有的球员都能为比赛做好准备，这样我们可以有更多选择，但显然我们有很多球员都不在最佳状态，尤其是身体状况。”

“我本以为球队在比赛下半时的表现会有所改观，但事与愿违，球员们在下半时缺少耐心，大家对于是进攻还是防守的想法并不统一。我们没能坚持打出自己的比赛，替补席上的球员也让我们的战术难以有效执行。”

阿莱格里同时也不认为C罗的到来就能解决一切问题，他说：“C罗在这个赛季给了我们很多，但是当你进入欧冠1/4决赛时，你需要每个球员都全力以赴。我也总是说，要赢得冠军联赛，你需要达到一个良好的状态和健康水平，但球队处于不利情况已经有一段时间了。”

阿莱格里被问及自己在尤文图斯的未来，他给出了确定的回答。

“几天前我见过俱乐部主席阿涅利，我告诉他我会留在尤文图斯。我们会和俱乐部坐下来，一起仔细思考球队的未来。”