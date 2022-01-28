C罗不满德转为自己设定的身价 拉黑了对方工作人员

曼联球星C罗拉黑了德国转会市场网的Instagram账号，因为他对该网站为自己评定的身价感到不满。

德国转会市场网有超过80个员工，并且有超过1000个志愿者在为他们工作，他们都在评估信息和研究结果，以得出他们认为符合球员价值的身价。

2020年3月，C罗对“门德斯最贵阵容”这条动态表示了不满，这条动态列出了超级经纪人门德斯旗下最贵球员组成的阵容，其中C罗的身价为7500万欧元。

德国转会市场的协调员克里斯蒂安-施瓦茨告诉The Athletic：“C罗先是给我们社交媒体的人发了私信，他们回应了C罗，并解释为什么给他定了7500万欧元的身价，同时明确告诉他，在他这个年龄的球员里，他的身价远超其他球员。”

“在同年龄段中，C罗的身价比第二名的球员多出3000万至5000万英镑，然后他发了一些微笑的表情，接着就把我们拉黑了。”

施瓦茨实际上记错了那次发出的图片，他在采访中表示德转发的是33岁以上球员最贵阵容。

在门德斯最贵阵容中，C罗的国家队队友贝尔纳多-席尔瓦身价最高，达到1亿欧元。

德国转会市场目前给C罗标注的身价为3150万英镑，甚至不到当时的一半。

不过，施瓦茨明确表示年龄在球员身价中扮演着非常重要的因素，C罗今年2月就将年满37岁了。

施瓦茨说道：“年龄是最重要的因素之一，C罗已经老了，梅西也老了，他们的身价会因为年龄增长而降低。”

“即使他们和3年前一样出色，他们也真的老了3岁。”