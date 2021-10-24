C罗：不担心外界的批评 差生都不会喜欢最好的学生

这位曼联球星回击了那些说他在防守上不够努力的人

C罗回击了那些批评他在曼联的工作效率的人，称他不担心那些不想看到他继续赢得奖杯的人。

尽管他在曼联的进球依然源源不断。但C罗因为在防守端不够努力而成为众矢之的。

但葡萄牙球星回击了那些批评他的人，他指出自己的年龄和过去的成功，说他知道自己在做什么。

他说道：“我知道球队在防守上什么时候需要我的帮助，但我在俱乐部的角色是赢球，帮助球队赢球并进球——防守是我工作的一部分。”

“有些人不想看到这一点，是因为他们不喜欢我，但说实话，我36岁了，我什么都赢过，所以我还要担心那些说我坏话的人吗？”

“我晚上睡得很好。我带着良知上床睡觉。继续这么做下去，因为我仍然会闭上嘴巴，继续赢得胜利。”

“批评是足球的一部分。我不担心这个。说实话，我觉得这是件好事。如果他们担心我或者谈论我，那是因为他们知道我在足球中的潜力和价值。”

“这很好。我给你举个例子：如果你在学校里，你是最好的学生，你问最差的学生是否喜欢最好的，他们会说他们不喜欢他。”

“我想最重要的是我仍然很开心，很享受足球。我在职业生涯中赢了多少并不重要。我赢得了一切，但我仍然有动力。”

“即使在我这个年龄，我的人生已经进入了一个新的篇章，这就是我在这里的原因——努力去赢得胜利，我认为曼联需要达到这个水平，并考虑去赢得重大的冠军，所以我在这里帮助他们。”

C罗最近在曼联战胜亚特兰大的欧冠比赛中攻入制胜一球，红魔在这场比赛中让二追三。

C罗本赛季已为曼联出场8次，打进了6球，其中3个进球是在欧冠比赛中打进的。