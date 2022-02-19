Big Jet TV：为什么切尔西等英超俱乐部都在谈论这个YouTube频道

为什么切尔西和其他一些英超俱乐部在尤尼斯风暴期间谈论YouTube频道Big Jet TV？够力足球将带你了解关于这件事的一切内容。

英国目前正受到尤尼斯风暴的袭击，这导致气象局发布红色天气警告，以示英格兰南部和东部的极端天气危害。

事实上，由于极端条件，本周末的足球赛程将面临重大干扰，不过，在英格兰顶级联赛球队的赛前发布会上，Big Jet TV这个YouTube频道才是频频出现的主角和话题。

Big Jet TV是一个旨在连接"全世界真正的航空爱好者"的YouTube频道，目前拥有超过187000名订阅者。

该频道由杰里-戴尔创建，为观众带来飞机在英国降落的现场评论，他们在2月18日的直播专注于希思罗机场。

尤尼斯风暴为Big Jet TV的报道增加了额外的戏剧性，因为一些飞机因危险天气而被迫放弃降落，该频道的观众因此出现了大幅飙升。

切尔西是最先提到Big Jet TV的俱乐部，他们在推特上发出图赫尔赛前发布会的直播，并配文："先别看Big Jet TV了，主帅来了！"

布莱顿随后效仿，写道："我们看Big Jet TV时的样子：”并配上一张主教练格雷厄姆-波特双手抱头的照片。

与此同时，就在孔蒂召开热刺vs曼城的赛前发布会之前，俱乐部的一位媒体代表在开场时说道："感谢你们把自己从Big Jet TV上抽离半个小时。"

足总杯官方推特账户也提到了这个YouTube频道，而足球评论员克莱夫-泰尔德斯利则表示："Big Jet TV可能是足球的终点。"

到目前为止，英格兰足球已经受到尤尼斯风暴的巨大影响，埃克塞特城和巴罗之间的EFL比赛已经被取消，而鉴于南海岸的红色天气警告，布莱顿和利兹联之间的英超预备队联赛比赛也被推迟。

据报道，热刺可能被迫通过巴士而不是飞机前往曼彻斯特，而伯恩利在前往布莱顿之前也处于类似的情况。

同时，纽卡斯尔主帅埃迪-豪已经证实，他们正在等待，看看在伦敦体育场与西汉姆的比赛之前，他们的旅行安排是否会被改变。

"我们计划今天下午飞往伦敦，"他告诉记者。"我们将等待，看看我们的航班是否有任何变化，如果需要的话，我们准备乘坐长途汽车。”

"所以我们正在等待消息。我们的计划目前没有变化。本周我们唯一的干扰是我们的训练场被大风吹乱了。"

在欧洲其他地方，荷兰足协已经宣布推迟所有周五的比赛，因为围绕风暴的安全问题将持续到周末。