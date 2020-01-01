B费：C罗是我的偶像 曼联给我的第一印象太震撼

这位25岁的葡萄牙国脚跟随着自己葡萄牙国家队队友C罗的脚步，从阿尔瓦拉德球场来到了老特拉福德。

在跟随克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的脚步从里斯本竞技加盟曼联之后，布鲁诺·费尔南德斯公开了自己与C罗的关系。

冬窗转会加盟而来的B费在老特拉福德迎来了一个令人印象深刻的开局，得益于职业生涯新阶段头几周的优秀表现，他还被授予了英超2月最佳球员的称号。

这位25岁的球员是C罗在葡萄牙国家队的队友，自2017年首秀以来，他已经为葡萄牙国家队出场了19次。

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在接受采访时，布鲁诺·费尔南德斯表示：“C罗非常欢迎我加入葡萄牙国家队。我们都把他视为偶像，他也一直都是我的偶像。我以他为榜样，他是我最喜欢的球员之一。”

“当我得到葡萄牙队的征召时，他告诉我说，‘你在葡萄牙体育踢得很棒，我很喜欢。’像C罗这样的人说出这样的话，给我带来了很大不同。”

在经历了漫长的转会风波后，布鲁诺·费尔南德斯终于得以在1月份以5500万欧元的价格加盟了曼联。

在前五场的英超比赛中，布鲁诺·费尔南德斯打入2球，并送出了3次助攻。而在欧联杯上，他也为球队贡献了1球1助攻。这位葡萄牙中场和曼联就像天作之合，就像曾经的C罗与红魔一样，他对自己的新东家充满了敬意。

B费表示：“当我来到曼联接受体检的时候，这里的一切都让我印象深刻。在训练场上，你可以找到一切。在老特拉福德热身时，看台上空无一人，在球场通道内，你也不会听到任何声音。但当你踏出通道进入球场的那一刻，你就会听到令人难以置信的噪音。”

“如果你谈到众所周知的体育场，那么最具历史意义的可能就是圣西罗和老特拉福德了。”

布鲁诺·费尔南德斯的葡萄牙同胞，同样效力于曼联的年轻右后卫迪奥戈·达洛特也很看好这位老大哥在曼联的未来，他相信B费能够成为一位红魔传奇。

“他是一位顶级球员，一位真正的顶级球员，他将成为一位曼联传奇，这一点毫无疑问。”

“他的表现太不可思议了，他当然可以踢得更好，他将从这个俱乐部学到很多东西。我认为他是这支球队内最伟大的球员之一，他也将成为曼联非常优秀的球员之一。毫无疑问，他将成为俱乐部传奇。”