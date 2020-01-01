B费转会暂无更新 索肖：我们在一月有资金支持

红魔老板说如果有合适的目标，董事会将会支持他，但是在冬季转会市场上还没有任何进展。

索尔斯克亚说曼联有足够的资源在一月份投入，但是据报道称，他们目前在转会方面没有任何进展，因为有传闻说他们将很快得到葡萄牙体育中场球员费尔南德斯。

关于葡萄牙国脚的巨额转会传闻已经有一段时间了。

虽然目前还没有达成任何协议，但是红魔仍然在权衡他们的选择。

索尔斯克亚表示，如果能够找到合适的目标，他将在冬季转会市场上得到支持，曼联董事会将会为他提供资金支持。

德勤(Deloitte)针对全球最富有俱乐部的最新报告显示，曼联“可能首次失去英超收入最高俱乐部的地位”。

曼联将在这一名单上继续排在第三位，仅次于巴塞罗那和皇家马德里，但明年可能会落后于劲敌曼城，后者目前排在第六位。

索尔斯克亚并没有太在意这些说法，他认为老特拉福德在与国内和欧洲精英的竞争中仍然处于有利地位。

他说：“对我来说，最重要的是我们得到最好的结果，在球场上有好的表现，这是我关注的焦点。”

“但是我知道我们有资源，如果我们需要进入转会市场，我们有支持。我们还在顶层，所以还在一个好的位置上。”

为了安抚球迷的期望，索尔斯克亚重申曼联将会补强阵容，索尔斯克亚很快指出目前还没有达成任何交易。

当被再次问及费尔南德斯的转会事宜时，他补充道：“我没有转会的最新消息，所以没有。”

“如果我们有什么消息可以告诉你，我们会的，但我现在没有得到消息。”

当曼联继续追求可能的引援时，索尔斯克亚也证实了阿什利·扬将不会在周三足总杯第三轮与狼队的重赛中出场，这位34岁的多面手继续与转会意甲豪门国米联系在一起。