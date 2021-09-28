B费：虽然瓦拉内刚来到球队还有点害羞 但他已经是红魔领袖之一

红魔在这个夏天从皇家马德里引进了这位世界杯冠军后卫，而他已经给新队友留下了深刻的印象

在从皇家马德里以3400万英镑的价格转会曼联几周后，瓦拉内已经被称为曼联的领袖，布鲁诺-费尔南德斯也在谈论其赢家品质。

B费认为在瓦拉内适应了新环境和新队友之后，这位世界杯冠军中卫会有更出色的表现，他说道：“当然，他是一个赢家。每个人都知道。他是个好人，工作非常努力，总是督促每个人做得更好。”

“我认为他有很好的心态，但同时，我们不能忘记其他球员。瓦拉内非常出色，但是林德洛夫本赛季也有一个非常出色的开局。拜利因为奥运会的关系而晚些归队，但他是我们非常信任的球员。而我们已经知道马奎尔做得很好。”

“与此同时，琼斯也将回归，他已经开始在U23踢比赛——我们真的很高兴他在长时间的休息后回来了。离开球队很长一段时间，对他来说很困难。”

“瓦拉内对我们来说真的很重要，而且一直都很重要。但关键是每个人都能做到最好。在足球中，我们都有不同的品质，瓦拉内、林德洛夫、拜利、马奎尔和琼斯都有不同的品质，但他们都可以为球队添加不同的东西。”

“在某些方面瓦拉内还是有点害羞，因为他才刚刚来到曼联，但我认为他是一个领导者。我认为他能在比赛的这个部分帮助到球队。”