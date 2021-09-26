B费罚失点球曼联错过1分 索帅对维拉球员行为表达不满

曼联本有机会在伤停补时阶段拿到1分，但B费在加盟俱乐部后第二次罚丢了点球

曼联主教练索尔斯克亚对维拉球员在布鲁诺-费尔南德斯射失点球前的施压方式感到不满。

在昨晚曼联主场对阵维拉的英超联赛中，维拉凭借豪斯第88分钟的进球在客场拿到3分。曼联在伤停补时阶段获得点球机会，但B费主罚打高，错过了为红魔拿到1分的机会。

由于维拉方面的抗议，点球主罚被拖延了，最终B费改变了他通常的罚球方式，放弃了他通常在罚球前会做的跳跃动作，随后他把球踢过了横梁。

索尔斯克亚在赛后采访时抱怨维拉球员施压B费，他说道：“首先，他们在十二码区域和B费身边徘徊的方式，所有这些我都不喜欢，我能理解这种做法，但不应该这样做。”

“B费通常点球罚得很好，不幸的是这一次他罚丢了。这件事不会影响到他，他心态很强大，他会再次站出来罚点球。”

“今天你会赌B费破门，我不喜欢的是对手球员在十二码区域聚集，这显然对他们有利，但场面看起来并不好看，他们得到了他们想要的。”

被问到B费是不是第一点球手时，索帅表示：“是的，这是在赛前就做出的决定。”

B费已经为曼联主罚了23个点球，这是他第二次罚丢，上一次罚丢是在去年10月4-1击败纽卡斯尔的比赛中。

维拉后卫豪斯表示这个点球判罚不公平，他说道：“当裁判判罚点球时，我崩溃了，但回头看，我并没有让自己的防守范围增大。我尝试收回手臂，所以当B费射失点球时，我松了一口气，我认为这很公平，因为这根本不是点球。”

维拉主帅迪恩-史密斯则赞同豪斯的看法，他说道：“我看过回放了，我认为这是一个很严苛的点球。我不确定在那种情况下，豪斯应该把手臂往哪放。”

“对我来说，当B费射失点球时，正义得到了伸张。”