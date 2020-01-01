B费：曼联新援要有求胜欲 博格巴背负太多压力

这位葡萄牙中场球员呼吁俱乐部确保未来签约的球员有和他一样的心态。

曼联球星布鲁诺·费尔南德斯要求俱乐部未来要选择那些和他一样有求胜欲望的球员。

这位25岁的葡萄牙球星一月份离开葡萄牙体育来到了老特拉福德，并在短时间内做出了惊人的贡献——帮助红魔取得了11场不败的战绩，并获得了英超2月月度最佳球员称号。

在索尔斯克亚的带领下，曼联的未来一片光明，布鲁诺·费尔南德斯建议俱乐部管理层在签下新援时一定要确保其拥有赢得比赛的欲望。

其他球队

“我们已经拥有了一支强大的球队，不过谁来到这里都必须渴望胜利。”费尔南德斯在接受曼联官网采访中表示。“一定要有求胜欲望，我希望球员们一定要追求比赛的胜利。”

“现在的曼联就给了人这种感觉，每个人都想赢得比赛。”

布鲁诺·费尔南德斯在梦剧场的表现绝对配得上10号球衣——他在9场比赛中打进3球并助攻了4次。

这位葡萄牙国脚表示自己想要在职业生涯中获得奖杯的渴望，并且坚信红魔有一群有天赋、有能力的球员。

“我想赢得一切，我渴望赢得一切。我来到曼彻斯特是为了胜利，为了冠军，联赛，欧冠，所有的一切。”

“我们知道曼联有潜力，因为我们是一支年轻的球队，有着年轻的球员，但我们的实力依旧出众。”

“尽管我们有些年轻，其他球队可能比我们更有经验，但这没什么，因为我们也有经验丰富的球员可以传帮带年轻人。在现在和未来，我们都会是这样的组合。我不知道下赛季会发生什么，当然，曼联是一家大俱乐部，通常会在转会期进行引援，因为你是一家大俱乐部，每个人都想来这里。”

由于红魔的另一位中场球星保罗·博格巴的脚踝长期受伤，布鲁诺·费尔南德斯还没有和这位法国世界杯冠军并肩作战过。

“我认为我们有很多优秀的中场球员，”费尔南德斯表示。“很明显，博格巴很久以前就受伤了，但我们都知道他有多么优秀。”

“保罗是一名顶级球员，曼联为他付出了很多，对他的期望也很高。”

“这很正常，压力有时会让你无法像超级巨星一样踢球，每个人都期待你能发挥出尤文图斯的C罗或巴塞罗那的梅西一样的水平。”

“每个人都期待博格巴在曼彻斯特的表现，因为所有人都知道他有这样的能力，这也是全队对博格巴的信任。我们对他很有信心。”