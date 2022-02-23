B费晒照被指嘲讽队长马奎尔 球员回应：你们真的想太多了

布鲁诺-费尔南德斯驳斥了关于他在社交媒体上发布的图片和标题可能是在嘲讽曼联队长哈里-马奎尔的报道。

最近，媒体上出现了很多关于曼联内讧的猜测，有许多人问曼联是否该让C罗担任球队的队长，因为其他人状态糟糕。

B费在分享自己与拜利和瓦拉内的训练照片时煽动了这些火焰，这位葡萄牙国脚为图片配文，说他在两名中卫之间"感到非常安全"。

在看到这条动态被解读为对马奎尔的嘲讽之后，费尔南德斯告诉英超官方节目：“老实说，我认为人们对这个俱乐部的一切都有疑问。每周我们都有一个关于某些事情的新故事。我在Instagram上发布了一张照片，我和瓦拉内以及埃里克在一起，我说，'和这两个人在一起，我感觉非常安全。’”

“我想表达的意思是，在他们身边很'安全'，就像他们是我的保镖一样，而人们则认为我是在嘲讽马奎尔。但马奎尔并不是唯一一个不在照片上的后卫。林德洛夫不在照片中，菲尔-琼斯也不在照片中。”

“人们想抱怨，想在我们周围制造故事，但最重要的是我们团结在一起，在球场上做好我们的工作。显然，每个人都对马奎尔非常满意，因为在最近一段时间里，他的处境真的很艰难。说实话，我们都有过表现糟糕的比赛。”

“而当我们没有赢得比赛时，并不是因为马奎尔没有发挥好，或者布鲁诺没有发挥好，而是因为球队没有发挥好，没有以正确的方式表现。”

“对我们来说，在更衣室内不是指责某人的地方，而是了解我们如何从糟糕的情况中走出来的地方。”

马奎尔此前也对曼联内部分裂的说法做出了回应，他说道："我看到了很多关于这个俱乐部的报道，但都不是真的。"

C罗则表示这些报道都是"噪音"，而拉什福德则在社交媒体上表示："难道我们现在只是边走边编吗？请不要再寻找分裂了。"

临时主帅朗尼克也加入了这场讨论，德国人明确表示，他没有计划剥夺马奎尔的队长职责。

他说道："马奎尔是我们的队长，我不认为有任何理由要改变这一点。他也是一名球员，他必须像所有其他球员一样提高并变得更好。"