B费：战胜蓝军 曼联还有很大进步空间 能做得更好

葡萄牙中场认为红魔在斯坦福桥浪费了控球权上的优势，但对最后的结果感到满意。

在周一晚上2-0战胜切尔西的比赛后，费尔南德斯坚持认为曼联在控球方面可以做得更好。

红魔在斯坦福桥的上半场大部分时间都处于被动，因为蓝军在中场控制了比赛的节奏，并占据了更有威胁的位置。

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哈里·马奎尔在踢到了米奇·巴舒亚伊后幸运地留在了球场上，VAR最终裁定这名英格兰后卫没有暴力行为，曼联继续乘势而上。

索尔斯科亚的队员们率先出击，亚伦·万·比萨卡在中场休息前的传中越过了威利·卡巴雷罗，而安东尼·马夏尔顺势头球攻门。

曼联在下半场的表现更加积极，在第66分钟的时候，马奎尔又一次头球破门，将优势扩大了一倍。

费尔南德斯凭借一记大胆的任意球命中门柱差点得分，而首秀出场的伊哈洛在伤停补时阶段替补上场，错失了为俱乐部带去进球的黄金机会。

切尔西有2个进球被VAR取消，但是曼联在最后的胜利是有价值的，现在在英超积分榜上只落后他们的对手3分。

然而，费尔南德斯对客队的表现并不完全满意，赛后他告诉天空体育：“我真的很高兴。对阵切尔西是一场艰难的比赛。”

“他们是一支伟大的球队，我们需要赢球来保持与第四名位置的距离。”

“我认为我们可以在控球上做得更好，但这是一场对阵强队的精彩比赛。他们控球很好，但我们踢出了自己的风格，并取得了胜利。”

费尔南德斯在曼联最精彩的时刻发挥了关键的作用，他的传球和决策几乎没有失误。

这位1月份签下的5500万欧元(4600万英镑/ 6000万美元)的球员表示，在他职业生涯的最近三年都效力于葡超的葡萄牙体育队之后，他很高兴能够加盟“英格兰最大的俱乐部”。

“显然，我感觉很好。我为英格兰最大的俱乐部效力，我很开心。”他补充道。

索尔斯克亚现在将开始为他的球员重返欧罗巴联赛做准备，本周四他们在32强中将前往比利时对阵布鲁日。