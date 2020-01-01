B费或成曼联夏季引援筹码 博格巴已无关紧要

这位葡萄牙国脚在老特拉福德创造了一种乐观的氛围，填补了博格巴缺阵所留下的空缺。

布鲁诺·费尔南德斯在曼联的初期表现给了红魔在赛季末进入欧冠的希望。不仅如此，他还不止一次在球队近乎几近惨败时站了出来，帮助红魔逆转取胜，让球队在博格巴伤缺的情况下，不再这么艰难。

我们有理由怀疑费尔南德斯在一月份加盟曼联后的潜力。

首先，老特拉福德之主在去年夏天拒绝了签下他的机会，就像其他很多有雄心壮志的俱乐部一样。如果他真的那么优秀，为什么他在25岁的时候才进入得以加盟这样一支顶级豪门，要知道，其他葡萄牙最优秀的球员，在他的这个年纪往往早已经离开了他们的祖国。

其他球队

当然，费尔南德斯之前也曾尝试过进入一个更大、更具名气的联赛。

大约七年前，他从青训俱乐部博阿维斯塔转会到意大利。诺瓦拉、乌迪内斯和桑普多利亚都给予了他足够的机会去证明自己的天赋，知道他2017年回到葡萄牙国内，加盟了葡萄牙体育。

仅仅过了几年，他的才华就在葡萄牙人的聚光灯下惊艳众人，热刺差一点就在2019年夏天签下了他。

在他5次代表曼联出场的比赛中，布鲁诺·费尔南德斯是黑暗中的一盏明灯。两个进球和两次助攻帮助索尔斯克亚的球队取得了三胜两平的战绩，因为他的到来，帮助球队重新回归正轨，并在英超联赛和欧联杯中都取得了不错的进展。

“他看起来让这支球队充满了活力。他让一支有时看起来不那么有看头的球队现在看起来很令人兴奋，也很有看头。”

“当你引进像费尔南德斯这样的球员时，每个人都会兴奋起来。通常来自不同国家的球员需要更多的时间。希望他在本赛季余下的比赛中保持这种状态。”

曼联名宿斯科尔斯在周四对阵布鲁日的比赛中表扬了费尔南德斯。斯科尔斯是弗格森退休后曼联最直言不讳的批评者之一，所以他特地表明葡萄牙国脚只能说明球员的表现确实出色。

“我喜欢布鲁诺什么？”他继续说。“到目前为止的一切。尤其是创造力。他在球场上的意识。在球来到他身边之前，他就洞悉了周围的一切，这太耸人听闻了。”

任何不知道曼联每周都在进步的人可能会认为斯科尔斯说的是博格巴。正是这些特质让曼联在三年半前花了1.05亿欧元将这位法国国脚从尤文图斯带回了老特拉福德。

那么，如果身为法国世界杯夺冠成员的博格巴在今夏转会离队，那么费尔南德斯是否会成为博格巴的代替者？

随着麦克托米奈的回归，再加上弗雷德和马蒂奇的复苏，这意味着曼联实际上已经可以搭建出一个可行的中场三人组合。一个跑动拉扯空间者、一位掩护者和一位组织者，费尔南德斯在他们身后，这可能会是一个明智的选择。

博格巴从来没有在任何一个位置上固定下来，考虑到他的经纪人拉伊奥拉一直在鼓动他的客户离队，转会到皇马或者尤文图斯似乎是一种最优组合。

另一方面，费尔南德斯为曼联带来的进步也让博格巴的重新融入少了些烦恼。如果索尔斯克亚和博格巴同意在剩下的赛季中再次合作——法国人也愿意付出自己的全部，那么俱乐部将会变得更具技术能力和威胁性的。首先，如果费尔南德斯和博格巴都在场上，就能够为马夏尔和伊哈洛等人提供更多帮助，减少拉什福德更多压力。

再进一步展望，如果格拉利什、麦迪逊或者桑乔等在南郊夏季引援名单之上的青年才俊能够加盟而来，布鲁诺·费尔南德斯可能会有着更好的发挥，而他本人也可以吸引这些青年才俊的有利因素之一。

现在，费尔南德斯的目光将聚集在周日对阵埃弗顿的比赛中，他们的目标是与曼联一起再得三分。而在一年前，索尔斯克亚的球队在古迪逊公园球场灾难性地 0比4输给了太妃糖，那场比赛也是挪威教头陷入低迷期的开始。